Nyköping utklassade Vallentuna på bortaplan

Nyköping vann med 14–1 mot Vallentuna

Isak Kolsbo med tre mål för Nyköping

Noah Kolsbo avgjorde för Nyköping

Nyköping dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Vallentuna i U20 region öst herr med hela 14–1 (3–0, 5–0, 6–1).

Isak Kolsbo tremålsskytt för Nyköping

I första perioden var det Nyköping som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Nyköping starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom två mål av Albin Andersson, ett mål av Noah Kolsbo, ett mål av Helmer Dalin och ett mål av Jonathan Özdemir. Nyköping hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.40 genom Isak Kolsbo, och gick upp till 0–12 innan Vallentuna svarade.

1–14 blev det till slut för Nyköping.

Nyköpings Ossie Liljeblad stod för sju poäng, varav två mål, Isak Kolsbo gjorde tre mål och spelade dessutom fram till två mål, Noah Kolsbo gjorde två mål och två assist, Albin Andersson gjorde två mål och ett assist och Kevin Arnström hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet tionde och sista plats i tabellen. Nyköping är på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 november i Lilla Hallen.

I nästa match, måndag 29 september, har Vallentuna Nacka borta i Nacka Ishall 19.15, medan Nyköping spelar hemma mot Flemingsberg 19.45.

Vallentuna–Nyköping 1–14 (0–3, 0–5, 1–6)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (8.25) Ossie Liljeblad (Albin Andersson, Isak Kolsbo), 0–2 (11.27) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo, Ossie Liljeblad), 0–3 (17.40) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Noah Kolsbo).

Andra perioden: 0–4 (20.19) Albin Andersson (Pontus Bergström), 0–5 (22.53) Albin Andersson, 0–6 (32.58) Noah Kolsbo (Ossie Liljeblad, Kevin Arnström), 0–7 (37.20) Jonathan Özdemir (Axel Isén, Luiz Liljeblad), 0–8 (38.19) Helmer Dalin (Kevin Arnström, Elliot Olofsson).

Tredje perioden: 0–9 (40.40) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Noah Kolsbo), 0–10 (43.57) Helmer Dalin (Luiz Liljeblad, Elliot Olofsson), 0–11 (51.43) Hugo Johansson (Otis Miller), 0–12 (52.07) Ossie Liljeblad (Kevin Arnström), 1–12 (55.05) Titus Cummings (Gustavs Licis-Licitis, Ludvig Traugott), 1–13 (55.40) Simon Valette (Pontus Bergström), 1–14 (58.59) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Simon Berntsen).

Nästa match:

Vallentuna: Nacka HK, borta, 29 september

Nyköping: Flemingsbergs IK, hemma, 29 september