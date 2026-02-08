Nyköping föll och stannade på fem raka segrar

Vallentuna vann med 3–2 efter förlängning

Alvin Ferm matchvinnare för Vallentuna

Lidingö Vikings HC nästa motståndare för Vallentuna

Nyköping har spelat bra i U18 allettan östra fortsättningsserie senaste tiden. Inför matchen borta mot Vallentuna hade laget tagit fem raka segrar. Men på söndagen tog det stopp, när matchen i Vallentuna Ishall slutade 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 18 januari för Nyköping.

Alvin Ferm slog till 4.50 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Vallentuna–Nyköping – mål för mål

Sammy Nilsson gav gästerna Nyköping ledningen efter fem minuter efter förarbete av Gustav Lindberg och Zach Rohdin. 1–1 kom efter 15.23 när Elton Cegrell fick träff på pass av Rune Af Sandberg och Alvar Nyström.

Vallentuna gjorde också 2–1 efter 7.59 i andra perioden när Charlie Bergqvist hittade rätt på pass av Henry Bremås.

6.44 in i tredje perioden satte Zach Rohdin pucken framspelad av Gustav Lindberg och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.50 innan Vallentuna avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Alvin Ferm, framspelad av Henry Bremås och Charlie Bergqvist.

Det här var fjärde mötet mellan Vallentuna och Nyköping den här säsongen. Nyköpings SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Vallentuna Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, torsdag 12 februari möter Vallentuna Lidingö Vikings HC borta i Exakt Arena 19.30 medan Nyköping spelar hemma mot Haninge Anchors HC U18 19.40.

Vallentuna–Nyköping 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (5.56) Sammy Nilsson (Gustav Lindberg, Zach Rohdin), 1–1 (15.23) Elton Cegrell (Rune Af Sandberg, Alvar Nyström).

Andra perioden: 2–1 (27.59) Charlie Bergqvist (Henry Bremås).

Tredje perioden: 2–2 (46.44) Zach Rohdin (Gustav Lindberg).

Förlängning: 3–2 (64.50) Alvin Ferm (Henry Bremås, Charlie Bergqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Nyköping: 4-1-0

Nästa match:

Vallentuna: Lidingö Vikings HC, borta, 12 februari 19.30

Nyköping: Haninge Anchors HC, hemma, 12 februari 19.40