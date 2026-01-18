Nyköping bröt förlustsviten – vann mot Kungälv

Nyköping-seger med 3–2 efter straffar

William Hildebertszon avgjorde för Nyköping

Fjärde förlusten i rad för Kungälv

Efter fem förluster i rad för Nyköping i hockeyettan södra kom en ljusning. Hemma mot Kungälv kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Stora Hallen slutade 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

– Över 60 minuter är vi det bättre laget och vinner välförtjänt. Vi dippade lite under 6–10 minuter i andra som de gör sina mål på. Sen visar vi en härlig karaktär och tar hem en straffseger, kommenterade Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

I och med detta har Kungälv fyra förluster i rad.

Nyköping–Kungälv – mål för mål

Mikael Taylan gjorde 1–0 till Nyköping efter 14 minuters spel efter förarbete från John Moberg.

Efter 3.32 i andra perioden kvitterade Kungälv till 1–1 genom Alexander Labraaten med assist av Hampus Roos och Hannes Asp. Kungälv gjorde också 1–2 efter 6.12 i andra perioden när Oscar Gustavsson slog till på pass av William Jacobson och Elis Rix.

Nyköping kvitterade till 2–2 med 30 sekunder kvar att spela genom Albin Mjösberg på pass av Nico Vuorijärvi och Oliwer Stensson.

Nyköpings William Hildebertszon blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Nyköping med 6–20 och Kungälv med 11–19 i målskillnad.

Det här betyder att Kungälv ligger på 13:e plats i tabellen och Nyköping är på 20:e och sista plats.

När lagen möttes senast vann Kungälv med 3–1.

På onsdag 21 januari 19.00 spelar Nyköping borta mot Tranås och Kungälv borta mot Tyringe.

Nyköping–Kungälv 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (14.35) Mikael Taylan (John Moberg).

Andra perioden: 1–1 (23.32) Alexander Labraaten (Hampus Roos, Hannes Asp), 1–2 (26.12) Oscar Gustavsson (William Jacobson, Elis Rix).

Tredje perioden: 2–2 (59.30) Albin Mjösberg (Nico Vuorijärvi, Oliwer Stensson).

Straffar: 3–2 (65.00) William Hildebertszon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 1-0-4

Kungälv: 1-2-2

Nästa match:

Nyköping: Tranås AIF, borta, 21 januari 19.00

Kungälv: Tyringe SoSS, borta, 21 januari 19.00