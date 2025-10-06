Nyköping avgjorde i sista perioden och vann mot Nacka
Nyköping vann borta mot Nacka i U20 region öst herr med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Nyköping avgjorde i sista perioden.
Nacka–Nyköping – mål för mål
Nyköping startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Eric Appeltofft och Noah Kolsbo innan Nacka svarade och gjorde 2–1 genom Erik Ekmark. Efter 6.50 i andra perioden nätade Hugo Mikaelsson framspelad av Fabian Alm och Erik Ekmark och kvitterade för Nacka. 8.53 in i tredje perioden slog Isak Kolsbo till på pass av Ossie Liljeblad och Elias Tauberman och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.
Det här var Nackas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nyköpings andra uddamålsseger.
Lagen möts på nytt i Lilla Hallen den 10 november.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Nacka Huddinge i Björkängshallen 16.00. Nyköping tar sig an Tyresö Hanviken J20 borta 11.00.
Nacka–Nyköping 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)
U20 region öst herr, Nacka Ishall
Första perioden: 0–1 (1.45) Eric Appeltofft (Helmer Dalin, Pontus Bergström), 0–2 (3.53) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo), 1–2 (17.48) Erik Ekmark (Edwin Malmgren).
Andra perioden: 2–2 (26.50) Hugo Mikaelsson (Fabian Alm, Erik Ekmark).
Tredje perioden: 2–3 (48.53) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nacka: 3-1-1
Nyköping: 3-1-1
Nästa match:
Nacka: Huddinge IK, borta, 11 oktober
Nyköping: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 11 oktober
