Nyköping avgjorde i sista perioden och vann mot Nacka

Nyköping segrade – 3–2 mot Nacka

Isak Kolsbo avgjorde för Nyköping

Huddinge nästa motståndare för Nacka

Nyköping vann borta mot Nacka i U20 region öst herr med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Nyköping avgjorde i sista perioden.

Nacka–Nyköping – mål för mål

Nyköping startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Eric Appeltofft och Noah Kolsbo innan Nacka svarade och gjorde 2–1 genom Erik Ekmark. Efter 6.50 i andra perioden nätade Hugo Mikaelsson framspelad av Fabian Alm och Erik Ekmark och kvitterade för Nacka. 8.53 in i tredje perioden slog Isak Kolsbo till på pass av Ossie Liljeblad och Elias Tauberman och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Det här var Nackas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nyköpings andra uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Lilla Hallen den 10 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Nacka Huddinge i Björkängshallen 16.00. Nyköping tar sig an Tyresö Hanviken J20 borta 11.00.

Nacka–Nyköping 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (1.45) Eric Appeltofft (Helmer Dalin, Pontus Bergström), 0–2 (3.53) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo), 1–2 (17.48) Erik Ekmark (Edwin Malmgren).

Andra perioden: 2–2 (26.50) Hugo Mikaelsson (Fabian Alm, Erik Ekmark).

Tredje perioden: 2–3 (48.53) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 3-1-1

Nyköping: 3-1-1

Nästa match:

Nacka: Huddinge IK, borta, 11 oktober

Nyköping: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 11 oktober