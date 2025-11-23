Nybro Vikings Ville Diesner tvåmålsskytt i segern mot Limhamn

Nybro Vikings vann med 5–2 mot Limhamn

Ville Diesner gjorde två mål för Nybro Vikings

Andra raka segern för Nybro Vikings

Nybro Vikings vann på bortaplan mot Limhamn i U18 division 1 syd C herr. 2–5 (0–1, 0–0, 2–4) slutade matchen på söndagen.

Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt:

– En match där vi har ett stort spelövertag som till slut gör att vi åker hem med alla poäng.

Ville Diesner gav Nybro Vikings ledningen efter 18.01 med assist av Sebastian Hammarstedt och Casper Forsberg.

Andra perioden blev mållös.

Nybro Vikings vann också tredje perioden 2–4 och matchen slutade 2–5.

Nybro Vikings Casper Forsberg stod för tre poäng, varav ett mål och Sebastian Hammarstedt hade tre assists.

Limhamn stannar därmed på sjätte plats och Nybro Vikings på andra plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Nybro Vikings IF med 2–1.

Torsdag 27 november spelar Limhamn borta mot Mörrums GoIS J18 19.30 och Nybro Vikings mot KRIF Hockey J18 hemma 19.10 i Liljas Arena.

Limhamn–Nybro Vikings 2–5 (0–1, 0–0, 2–4)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 0–1 (18.01) Ville Diesner (Sebastian Hammarstedt, Casper Forsberg).

Tredje perioden: 1–1 (43.37) Melvin Thorsson (Olof Marthinsson), 1–2 (43.44) John Berglycke (Sebastian Hammarstedt, Casper Forsberg), 1–3 (45.07) Ville Diesner (Måns Holgersson, Vilgot Zetterqvist), 1–4 (48.50) Casper Forsberg (Tristan Hoberg), 2–4 (53.45) Hampus Rosén (Ryder Ranelid), 2–5 (58.57) Wilmer Holmqvist (Sebastian Hammarstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 3-0-2

Nybro Vikings: 3-0-2

Nästa match:

Limhamn: Mörrums GoIS IK, borta, 27 november

Nybro Vikings: KRIF Hockey, hemma, 27 november