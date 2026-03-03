Nybro Vikings vann toppmötet hemma mot Kalmar

Seger för Nybro Vikings med 4–2 mot Kalmar

Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna

Manfred Åkesson matchvinnare för Nybro Vikings

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd B vår på tisdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Nybro Vikings, som besegrade Kalmar med 4–2 (0–0, 1–2, 3–0).

Med två omgångar kvar är Nybro Vikings i serieledning, och Kalmar är på tredje plats.

Därmed har Nybro Vikings vunnit tolv matcher i rad i U18 division 1 syd B vår och är två segrar ifrån en hel säsong utan förlust.

Nybro Vikings–Kalmar – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Nybro Vikings gjorde 1–0 genom Wilmer Holmqvist efter 7.56 i andra perioden.

Vincent Wallin och Alexander Kitanovski gjorde att Kalmar vände till underläget till ledning med 1–2.

Nybro Vikings gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. 3–2-målet kom med bara 4.60 kvar att spela genom Manfred Åkesson. Och med 45 sekunder kvar att spela kom också 4–2 genom Norton Jonsson.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Hatstore Arena.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Nybro Vikings Västervik borta i LF Arena 19.00 medan Kalmar spelar hemma mot Dalen 19.40.

Nybro Vikings–Kalmar 4–2 (0–0, 1–2, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Andra perioden: 1–0 (27.56) Wilmer Holmqvist (John Berglycke, Måns Holgersson), 1–1 (28.28) Vincent Wallin (Theo Eriksson), 1–2 (33.31) Alexander Kitanovski.

Tredje perioden: 2–2 (43.25) John Berglycke (Wilmer Holmqvist), 3–2 (56.00) Manfred Åkesson (Norton Jonsson), 4–2 (59.15) Norton Jonsson (James Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 5-0-0

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Nybro Vikings: Västerviks IK, borta, 5 mars 19.00

Kalmar: HC Dalen, hemma, 5 mars 19.40