Nybro Vikings vann toppmötet borta mot Nässjö

Seger för Nybro Vikings med 4–2 mot Nässjö

Nybro Vikings sjätte seger på de senaste sex matcherna

Sebastian Hammarstedt tvåmålsskytt för Nybro Vikings

Två topplag möttes i U18 division 1 syd B vår under söndagen när Nässjö tog emot serieledande Nybro Vikings. Nybro Vikings vann matchen med 4–2 (1–1, 0–1, 3–0).

Nybro Vikings vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Nässjö.

Därmed har Nybro Vikings vunnit sex matcher i rad i U18 division 1 syd B vår.

John Berglycke gjorde matchvinnande målet

Noel Johansson gjorde 1–0 till Nässjö efter 7.57 efter förarbete från Zeb Wedenhjelm och Viggo Svärd Sandelius. 1–1 kom efter 11.44 när Sebastian Hammarstedt hittade rätt på pass av Joel Falck och Vilgot Zetterqvist.

Efter 4.51 i andra perioden slog Zeb Wedenhjelm till på pass av Hugo Friman och gav Nässjö ledningen.

Nybro Vikings vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden inom bara 5.03. 2–3-målet kom med bara 1.33 kvar att spela genom John Berglycke. Och med 45 sekunder kvar att spela kom också 2–4 genom Sebastian Hammarstedt.

Nässjö har tre vinster och två förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro med 6–0.

Söndag 15 februari 14.00 spelar Nässjö borta mot Västervik. Nybro Vikings möter Gislaveds SK U18 hemma i Liljas Arena torsdag 12 februari 19.10.

Nässjö–Nybro Vikings 2–4 (1–1, 1–0, 0–3)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (7.57) Noel Johansson (Zeb Wedenhjelm, Viggo Svärd Sandelius), 1–1 (11.44) Sebastian Hammarstedt (Joel Falck, Vilgot Zetterqvist).

Andra perioden: 2–1 (24.51) Zeb Wedenhjelm (Hugo Friman).

Tredje perioden: 2–2 (54.12) Liam Burgesäter (Casper Forsberg), 2–3 (58.27) John Berglycke (Måns Holgersson, Ville Diesner), 2–4 (59.15) Sebastian Hammarstedt (Vilgot Zetterqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Nybro Vikings: 5-0-0

Nästa match:

Nässjö: Västerviks IK, borta, 15 februari 14.00

Nybro Vikings: Gislaveds SK, hemma, 12 februari 19.10