Segersviten fortsätter för Nybro Vikings efter vinst mot Gislaveds SK U18

Nybro Vikings vann med 9–2 mot Gislaveds SK U18

Nybro Vikings åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Manfred Åkesson med tre mål för Nybro Vikings

Det blev 9–2 (3–2, 1–0, 5–0) borta mot Gislaveds SK U18 på torsdagen och därmed också den åttonde raka segern i U18 division 1 syd B vår för Nybro Vikings. Det innebär också att Gislaveds SK U18 åkte på sjätte raka förlusten.

Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt tyckte så här om matchen:

– Med ledning 4–2 efter två perioder och ganska dåligt spel, så trycker vi på gasen i sista perioden och vinner säkert.

Casper Forsberg gjorde avgörande målet

I första perioden var det Nybro Vikings som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 9.17 i andra perioden nätade Manfred Åkesson på nytt framspelad av Norton Jonsson och gjorde 2–4.

Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Ville Diesner, Manfred Åkesson, John Berglycke, Casper Forsberg och Aston Lindahl.

Manfred Åkesson gjorde tre mål för Nybro Vikings och ett assist och John Berglycke stod för fyra poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Gislaveds SK U18 ligger kvar på åttonde och sista plats i tabellen och Nybro Vikings på första plats.

Lagen möts på nytt i Liljas Arena den 26 februari.

Söndag 22 februari spelar Gislaveds SK U18 hemma mot Dalen 10.45 och Nybro Vikings mot Mjölby borta 16.00 i ProTrain Arena.

Gislaveds SK U18–Nybro Vikings 2–9 (2–3, 0–1, 0–5)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (1.47) Manfred Åkesson (Lucas Törnqvist, Norton Jonsson), 1–1 (7.31) Sigge Bjelke (Christoffer Torell), 1–2 (9.56) Max Häll (John Berglycke), 2–2 (10.49) Ognjen Bubic (Amaury Sarzier), 2–3 (16.34) Casper Forsberg (John Berglycke, Vilgot Zetterqvist).

Andra perioden: 2–4 (29.17) Manfred Åkesson (Norton Jonsson).

Tredje perioden: 2–5 (43.23) Casper Forsberg (James Gustavsson, Hugo Gustafsson), 2–6 (44.21) Ville Diesner (John Berglycke, Lucas Törnqvist), 2–7 (46.39) Manfred Åkesson, 2–8 (55.21) Aston Lindahl (Manfred Åkesson), 2–9 (58.01) John Berglycke (Måns Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaveds SK U18: 0-0-5

Nybro Vikings: 5-0-0

Nästa match:

Gislaveds SK U18: HC Dalen, hemma, 22 februari 10.45

Nybro Vikings: Mjölby HC, borta, 22 februari 16.00