Nybro Vikings fina svit håller i sig efter 5–1 mot Boro/Vetlanda J18

Nybro Vikings vann med 5–1 mot Boro/Vetlanda J18

Nybro Vikings sjunde seger på de senaste sju matcherna

Ville Diesner avgjorde för Nybro Vikings

Segertåget fortsätter för Nybro Vikings. Mot Boro/Vetlanda J18 på hemmaplan i Liljas Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) och har nu sju segrar i rad i U18 division 1 syd B vår.

– Vi gör en ganska kontrollerad match och vinner tämligen enkelt, kommenterade Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt.

Nybro Vikings–Boro/Vetlanda J18 – mål för mål

Vilgot Zetterqvist gav Nybro Vikings ledningen efter 16 minuters spel på passning från Casper Forsberg och Joel Falck. Laget gjorde 2–0 när Ville Diesner fick träff assisterad av Sebastian Hammarstedt och Vilgot Zetterqvist efter 19.12.

Efter 11.51 i andra perioden slog Manfred Åkesson till och gjorde 3–0. Joel Falck gjorde dessutom 4–0 efter 12.26 på pass av Max Zettervall och Sebastian Hammarstedt.

9.15 in i tredje perioden slog Albert Dahlberg Hylén till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Boro/Vetlanda J18. Norton Jonsson stod för målet när Nybro Vikings punkterade matchen med ett 5–1-mål med 1.21 kvar att spela framspelad av Lucas Törnqvist.

Nybro Vikings stannar därmed i serieledning och Boro/Vetlanda J18 på sjätte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro med 2–1.

Torsdag 19 februari 19.15 spelar Nybro Vikings borta mot Gislaveds SK U18. Boro/Vetlanda J18 möter Nässjö borta i Höglandsrinken söndag 22 februari 13.00.

Nybro Vikings–Boro/Vetlanda J18 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (16.11) Vilgot Zetterqvist (Casper Forsberg, Joel Falck), 2–0 (19.12) Ville Diesner (Sebastian Hammarstedt, Vilgot Zetterqvist).

Andra perioden: 3–0 (31.51) Manfred Åkesson, 4–0 (32.26) Joel Falck (Max Zettervall, Sebastian Hammarstedt).

Tredje perioden: 4–1 (49.15) Albert Dahlberg Hylén, 5–1 (58.39) Norton Jonsson (Lucas Törnqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 5-0-0

Boro/Vetlanda J18: 2-1-2

Nästa match:

Nybro Vikings: Gislaveds SK, borta, 19 februari 19.15

Boro/Vetlanda J18: Nässjö HC, borta, 22 februari 13.00