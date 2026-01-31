Nybro vann toppmötet med Nässjö

Nybro vann med 6–3 mot Nässjö

Nybros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nybros Elias Kubovy tremålsskytt

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 C syd vår herr under lördagen när Nässjö tog emot tredjeplacerade Nybro. Nybro vann matchen med 6–3 (1–0, 2–2, 3–1).

Med fyra omgångar kvar är Nässjö fortfarande i serieledning, ett poäng före Kalmar, och Nybro är på tredje plats.

Nybros tränare Jonny Ågren tyckte till om matchen:

– Vi spelar bra hockey just nu. Alla stämplar in och gör jobbet. Bra laginsats.

Nybro tog sin femte seger i rad i serien medan Nässjö efter sex raka segrar nu förlorade.

Elias Kubovy tremålsskytt för Nybro

Elias Kubovy gjorde 1–0 till gästerna Nybro efter 14.28 efter förarbete från Erik Gruvhagen.

Robin Paulin och Viggo Svärd Sandelius låg sen bakom vändningen till 2–1 för Nässjö.

Elias Kubovy och Filip Olsson såg till att Nybro vände till ledning med 2–3.

Nässjö kvitterade till 3–3 genom Wilmer Bellander i tredje perioden.

Nybro stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 3–6 på bara 6.15. Nybro tog därmed en klar seger.

Elias Kubovy gjorde tre mål för Nybro och Erik Gruvhagen stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Nybro med 4–3 efter förlängningsspel .

I nästa match möter Nässjö Värnamo hemma på tisdag 3 februari 19.30. Nybro möter Värnamo lördag 7 februari 12.40 borta.

Nässjö–Nybro 3–6 (0–1, 2–2, 1–3)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (14.28) Elias Kubovy (Erik Gruvhagen).

Andra perioden: 1–1 (23.38) Robin Paulin, 2–1 (27.40) Viggo Svärd Sandelius (Adam Hassan Johansson), 2–2 (31.23) Filip Olsson (Algot Wiberg), 2–3 (34.32) Elias Kubovy (Oskar Rosengren, Anton Sjödahl).

Tredje perioden: 3–3 (47.17) Wilmer Bellander (Sigge Eriksson, Viggo Svärd Sandelius), 3–4 (53.04) Elias Kubovy (Oskar Rosengren, Erik Gruvhagen), 3–5 (55.31) Erik Gruvhagen (Måns Holgersson), 3–6 (59.19) Anton Sjödahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 4-0-1

Nybro: 5-0-0

Nästa match:

Nässjö: Värnamo GIK, hemma, 3 februari 19.30

Nybro: Värnamo GIK, borta, 7 februari 12.40