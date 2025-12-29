Nybro vann med 3–2 hemma mot Modo Hockey
- Nybro-seger med 3–2 mot Modo Hockey
- Jesper Mångs avgjorde för Nybro
- Andra raka segern för Nybro
Det blev dramatiskt när Nybro vann mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan på måndagen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) hemma i Liljas Arena.
Oskarshamn nästa för Nybro
Tim Lindfors gjorde 1–0 till Nybro efter 4.29 framspelad av Hugo Gabrielson.
Efter 19.20 i andra perioden slog Theo Jacobsson till framspelad av Joachim Rohdin och gjorde 2–0.
Modo Hockey reducerade dock till 2–1 genom Alexander Swetlikoff efter 6.45 av perioden.
Nybro gjorde 3–1 genom Jesper Mångs med 1.30 kvar i perioden i tredje perioden och kom allt närmare segern.
Modo Hockey reducerade dock till 3–2 genom Emil Larsson när bara en minut återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.
I nästa match möter Nybro Oskarshamn borta på fredag 2 januari 19.00. Modo Hockey möter Björklöven lördag 3 januari 20.30 hemma.
Nybro–Modo Hockey 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)
Hockeyallsvenskan, Liljas Arena
Första perioden: 1–0 (4.29) Tim Lindfors (Hugo Gabrielson).
Andra perioden: 2–0 (39.20) Theo Jacobsson (Joachim Rohdin).
Tredje perioden: 2–1 (46.45) Alexander Swetlikoff (Måns Carlsson, Victor Berglund), 3–1 (58.30) Jesper Mångs (Felix Olsson), 3–2 (59.46) Emil Larsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nybro: 2-1-2
Modo Hockey: 3-1-1
Nästa match:
Nybro: IK Oskarshamn, borta, 2 januari 19.00
Modo Hockey: IF Björklöven, hemma, 3 januari 20.30
