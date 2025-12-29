Nybro vann med 3–2 hemma mot Modo Hockey

Nybro-seger med 3–2 mot Modo Hockey

Jesper Mångs avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Det blev dramatiskt när Nybro vann mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan på måndagen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) hemma i Liljas Arena.

Oskarshamn nästa för Nybro

Tim Lindfors gjorde 1–0 till Nybro efter 4.29 framspelad av Hugo Gabrielson.

Efter 19.20 i andra perioden slog Theo Jacobsson till framspelad av Joachim Rohdin och gjorde 2–0.

Modo Hockey reducerade dock till 2–1 genom Alexander Swetlikoff efter 6.45 av perioden.

Nybro gjorde 3–1 genom Jesper Mångs med 1.30 kvar i perioden i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Modo Hockey reducerade dock till 3–2 genom Emil Larsson när bara en minut återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

I nästa match möter Nybro Oskarshamn borta på fredag 2 januari 19.00. Modo Hockey möter Björklöven lördag 3 januari 20.30 hemma.

Nybro–Modo Hockey 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (4.29) Tim Lindfors (Hugo Gabrielson).

Andra perioden: 2–0 (39.20) Theo Jacobsson (Joachim Rohdin).

Tredje perioden: 2–1 (46.45) Alexander Swetlikoff (Måns Carlsson, Victor Berglund), 3–1 (58.30) Jesper Mångs (Felix Olsson), 3–2 (59.46) Emil Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-1-2

Modo Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Nybro: IK Oskarshamn, borta, 2 januari 19.00

Modo Hockey: IF Björklöven, hemma, 3 januari 20.30