Nybro utklassade Rydaholm – seger med 12–1

Nybro-seger med 12–1 mot Rydaholm

Nybros sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Wilmer Holmqvist fyramålsskytt för Nybro

Nybro spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr med hela 12–1 (8–1, 4–0, 0–0).

Riktigt bra var Wilmer Holmqvist, som stod för hela fyra mål för Nybro.

Segern var Nybros sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Andrej Kunc gjorde avgörande målet

Nybro hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 37 sekunder genom Erik Gruvhagen och gick upp till 4–0. Rydaholm kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Nybro dock ryckt åt sig ledningen med 8–1. Även i andra perioden var det Nybro som var vassast och gick från 8–1 till 12–1 genom tre mål av Wilmer Holmqvist och ett mål av Albin Sandberg. I tredje perioden höll Nybro i sin 12–1-ledning och vann.

Nybro stannar därmed på andra plats och Rydaholm på åttonde plats, i tabellen.

Den 28 oktober möts lagen återigen, då i Talavidshallen.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Nybro Lenhovda hemma i Liljas Arena 14.00 medan Rydaholm spelar borta mot Värnamo 12.40.

Nybro–Rydaholm 12–1 (8–1, 4–0, 0–0)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (0.37) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg), 2–0 (1.26) Andrej Kunc (Casper Forsberg, Filip Olsson), 3–0 (4.21) Wille Axenklev (Max Zettervall, Ludvig Etzén), 4–0 (6.39) Oskar Rosengren (Wilmer Holmqvist), 4–1 (12.10) Noah Frigert (Moltas Tingskog, Johan Karlberg), 5–1 (12.25) Andrej Kunc (Elias Kubovy), 6–1 (15.16) Wilmer Holmqvist, 7–1 (15.40) Wille Axenklev (Ludvig Etzén), 8–1 (16.28) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg, Max Zettervall).

Andra perioden: 9–1 (20.32) Wilmer Holmqvist (Casper Forsberg), 10–1 (29.22) Wilmer Holmqvist (Elias Kubovy), 11–1 (32.18) Wilmer Holmqvist, 12–1 (35.28) Albin Sandberg (Casper Forsberg, Elias Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Nybro: Lenhovda IF, hemma, 25 oktober

Rydaholm: Värnamo GIK, borta, 25 oktober