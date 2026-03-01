Nybros seger spiken i kistan för Troja-Ljungby – som åker ur serien
Följ HockeySverige på
Google news
- Nybro segrade – 5–2 mot Troja-Ljungby
- Kalle Holm matchvinnare för Nybro
- Andra raka segern för Nybro
Troja-Ljungby åker ur hockeyallsvenskan. Det står klart efter en ny förlust, 2–5 (0–3, 1–2, 1–0), borta mot Nybro.
Almtuna nästa för Nybro
Nybro stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Efter 2.34 i andra perioden ökade Nybro på till 4–0 genom Juho Liuksiala.
Troja-Ljungby reducerade dock till 4–1 genom Filip Forsmark tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.
Nybro ökade ledningen till 5–1 genom Tim Lindfors efter 19.54.
Troja-Ljungby reducerade till 5–2 redan efter efter 1.27 i tredje perioden genom Anton Gradin framspelad av Fabian Hellström och Linus Skager. Fler mål än så blev det inte för Troja-Ljungby.
Theo Jacobsson gjorde ett mål för Nybro och två målgivande passningar.
Nybro stannar därmed kvar på tionde plats.
På onsdag 4 mars 19.00 spelar Nybro hemma mot Almtuna och Troja-Ljungby hemma mot Björklöven.
Nybro–Troja-Ljungby 5–2 (3–0, 2–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Liljas Arena
Första perioden: 1–0 (1.09) Theo Jacobsson (Joachim Rohdin, Oscar Nordin), 2–0 (9.57) Joachim Rohdin (Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson), 3–0 (16.10) Kalle Holm (Theo Jacobsson).
Andra perioden: 4–0 (22.34) Juho Liuksiala (Kalle Holm, Olli Nikupeteri), 4–1 (24.25) Filip Forsmark (Anton Gradin, Brandon Frattaroli), 5–1 (39.54) Tim Lindfors (Måns Krämer, Oscar Nordin).
Tredje perioden: 5–2 (41.27) Anton Gradin (Fabian Hellström, Linus Skager).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nybro: 3-1-1
Troja-Ljungby: 2-1-2
Nästa match:
Nybro: Almtuna IS, hemma, 4 mars 19.00
Troja-Ljungby: IF Björklöven, hemma, 4 mars 19.00
Den här artikeln handlar om: