Nybro slutspelsklart efter seger mot Mora
Följ HockeySverige på
Google news
- Nybro segrade – 3–1 mot Mora
- Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Marcus Bergman avgjorde för Nybro
Det blev 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) för Nybro mot Mora på bortaplan. Därmed har laget säkrat en plats i slutspelet.
Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna.
Mora–Nybro – mål för mål
Gästerna Nybro började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.49 slog Felix Olsson till på passning från Juho Liuksiala och Theo Jacobsson.
Efter 14.20 i andra perioden slog Jesper Norbäck till framspelad av Isac Jonsson och Marcus Hellgren Smed och kvitterade för Mora.
17.54 in i tredje perioden slog Marcus Bergman till och gav laget ledningen. Olli Nikupeteri stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 60 sekunder kvar att spela på pass av Felix Olsson och Joachim Rohdin. 1–3-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Mora slutar på tionde plats och Nybro på sjätte plats. Och Nybro är klart för hockeyallsvenska slutspelet. Ett fint lyft i tabellen för Nybro som så sent som den 5 mars låg på tionde plats.
Mora–Nybro 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Wibe Arena
Första perioden: 0–1 (2.49) Felix Olsson (Juho Liuksiala, Theo Jacobsson).
Andra perioden: 1–1 (34.20) Jesper Norbäck (Isac Jonsson, Marcus Hellgren Smed).
Tredje perioden: 1–2 (57.54) Marcus Bergman, 1–3 (60.00) Olli Nikupeteri (Felix Olsson, Joachim Rohdin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 1-1-3
Nybro: 4-1-0
Den här artikeln handlar om: