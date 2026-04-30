Prenumerera

Logga in

Ny vinst för Skellefteå AIK i serien mot Rögle

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

Skellefteå AIK har övertaget mot Rögle i SM-finalen herr, efter seger på bortaplan med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1). Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 3-1 och kan avgöra serien i nästa match.

Skellefteå AIK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Rögle reducerade dock till 1–2 genom Fredrik Olofsson med 1.39 kvar att spela.

3.22 in i tredje perioden satte Pär Lindholm pucken framspelad av Oliver Okuliar och Valter Lindberg och ökade ledningen. 14.26 in i perioden nätade Rögles Linus Sandin på pass av Anton Bengtsson och Karson Kuhlman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Rögle.

Lagen möts igen på lördag 15.15.

Rögle–Skellefteå AIK 2–3 (1–2, 0–0, 1–1)

SM-finalen herr

Första perioden: 0–1 (8.30) Emil Djuse (Jonathan Davidsson, Zeb Forsfjäll), 0–2 (15.13) Viktor Grahn (Jonathan Pudas, Oliver Okuliar), 1–2 (18.21) Fredrik Olofsson (Leon Bristedt).

Tredje perioden: 1–3 (43.22) Pär Lindholm (Oliver Okuliar, Valter Lindberg), 2–3 (54.26) Linus Sandin (Anton Bengtsson, Karson Kuhlman).

Utvisningar, Rögle: 1×2 min. Skellefteå AIK: 1×2 min.

Skott: 23–28 (7–13, 9–9, 7–6)

Ställning i serien: Rögle–Skellefteå AIK 1–3 (bäst av 7)

Nästa match:

2 maj, 15.15, Skellefteå AIK–Rögle

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen