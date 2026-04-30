Ny vinst för Skellefteå AIK i serien mot Rögle

Skellefteå AIK vann med 3–2 mot Rögle

Pär Lindholm avgjorde för Skellefteå AIK

Lagen möts igen 2 maj

Skellefteå AIK har övertaget mot Rögle i SM-finalen herr, efter seger på bortaplan med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1). Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 3-1 och kan avgöra serien i nästa match.

Skellefteå AIK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Rögle reducerade dock till 1–2 genom Fredrik Olofsson med 1.39 kvar att spela.

3.22 in i tredje perioden satte Pär Lindholm pucken framspelad av Oliver Okuliar och Valter Lindberg och ökade ledningen. 14.26 in i perioden nätade Rögles Linus Sandin på pass av Anton Bengtsson och Karson Kuhlman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Rögle.

Lagen möts igen på lördag 15.15.

Rögle–Skellefteå AIK 2–3 (1–2, 0–0, 1–1)

SM-finalen herr

Första perioden: 0–1 (8.30) Emil Djuse (Jonathan Davidsson, Zeb Forsfjäll), 0–2 (15.13) Viktor Grahn (Jonathan Pudas, Oliver Okuliar), 1–2 (18.21) Fredrik Olofsson (Leon Bristedt).

Tredje perioden: 1–3 (43.22) Pär Lindholm (Oliver Okuliar, Valter Lindberg), 2–3 (54.26) Linus Sandin (Anton Bengtsson, Karson Kuhlman).

Utvisningar, Rögle: 1×2 min. Skellefteå AIK: 1×2 min.

Skott: 23–28 (7–13, 9–9, 7–6)

Ställning i serien: Rögle–Skellefteå AIK 1–3 (bäst av 7)

Nästa match:

2 maj, 15.15, Skellefteå AIK–Rögle