Ny vinst för Björklöven i serien mot SSK

Björklöven har tagit ett grepp mot SSK i Hockeyallsvenskans semifinal, efter seger på bortaplan med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0). Björklöven behöver bara en seger till för att ta sig till final.

SSK–Björklöven – mål för mål

Joel Mustonen gav Björklöven ledningen efter 16 minuters spel på pass av Philip Hemmyr och Daniel Brodin.

Efter 13.54 i andra perioden nätade Daniel Brodin på pass av Jacob Olofsson och Mathew Maione och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev mållös och Björklöven höll i sin 2–0-ledning och vann.

SSK–Björklöven 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

Hockeyallsvenskans semifinal, AXA Sports Center

Första perioden: 0–1 (16.22) Joel Mustonen (Philip Hemmyr, Daniel Brodin).

Andra perioden: 0–2 (33.54) Daniel Brodin (Jacob Olofsson, Mathew Maione).

Ställning i serien: SSK–Björklöven 1–3

Nästa match:

8 april, 19.00, Björklöven–SSK