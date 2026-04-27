Ny vinst för Anaheim Ducks i matchserien mot Edmonton

Anaheim Ducks har nu greppet om serien mot Edmonton i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter seger hemma med 4–3 (0–2, 2–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Anaheim Ducks matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Ryan Poehling blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 2.28 in i förlängningen.

Anaheim Ducks–Edmonton – mål för mål

Kasperi Kapanen gjorde 1–0 till Edmonton efter bara 38 sekunder med assist av Jake Walman och Jason Dickinson. 0–2 kom efter 6.32 genom Ryan Nugent-Hopkins framspelad av Evan Bouchard och Connor McDavid.

Efter 7.36 i andra perioden slog Cutter Gauthier till framspelad av Jackson LaCombe och Alex Killorn och reducerade åt Anaheim Ducks. Mikael Granlund gjorde dessutom 2–2 efter 18.43 på pass av Leo Carlsson och John Carlson.

Efter 3.27 i tredje perioden tog Edmonton ledningen genom Evan Bouchard på passning från Connor McDavid och Leon Draisaitl. 13.31 in i tredje perioden satte Jeffrey Truchon-Viel pucken framspelad av John Carlson och Jackson LaCombe och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.28 innan Anaheim Ducks också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Ryan Poehling, framspelad av Mason McTavish.

Lagen möts igen på onsdag 04.00.

Anaheim Ducks–Edmonton 4–3 (0–2, 2–0, 1–1, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Honda Center

Första perioden: 0–1 (0.38) Kasperi Kapanen (Jake Walman, Jason Dickinson), 0–2 (6.32) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Connor McDavid).

Andra perioden: 1–2 (27.36) Cutter Gauthier (Jackson LaCombe, Alex Killorn), 2–2 (38.43) Mikael Granlund (Leo Carlsson, John Carlson).

Tredje perioden: 2–3 (43.27) Evan Bouchard (Connor McDavid, Leon Draisaitl), 3–3 (53.31) Jeffrey Truchon-Viel (John Carlson, Jackson LaCombe).

Förlängning: 4–3 (62.28) Ryan Poehling (Mason McTavish).

Utvisningar, Anaheim Ducks: 2×2 min. Edmonton: 4×2 min.

Ställning i serien: Anaheim Ducks–Edmonton 3–1 (bäst av 7)

Nästa match:

29 april, 04.00, Edmonton–Anaheim Ducks