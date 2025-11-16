Ny seger för Winnipeg mot favoritmotståndet

Winnipeg har haft det lätt mot Calgary i NHL. Och på söndagen vann Winnipeg på nytt – den här gången med 4–3 efter straffar borta i Scotiabank Saddledome. Det var Winnipegs fjärde raka seger mot Calgary.

Calgary–Winnipeg – mål för mål

Det här var Calgarys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Winnipegs fjärde uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Winnipeg Jets vunnit.

I nästa match, onsdag 19 november möter Calgary Chicago borta i United Center 02.30 medan Winnipeg spelar hemma mot Columbus 02.00.