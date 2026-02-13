Ny seger för Visby/Roma mot Mariestad
- Seger för Visby/Roma med 4–1 mot Mariestad
- Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Andreas Thelander avgjorde för Visby/Roma
Mariestad är ett motstånd som verkar passa bra för Visby/Roma. På fredagen tog Visby/Roma ännu en seger hemma mot just Mariestad. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–1 (2–1, 0–0, 2–0). Det var Visby/Romas femte raka seger mot just Mariestad.
Segern var Visby/Romas fjärde på de senaste fem matcherna.
Visby/Roma–Mariestad – mål för mål
Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Samuel Eklund.
Andreas Thelander och Elias Lindström gjorde att Visby/Roma vände till underläget till ledning med 2–1.
Andra perioden blev mållös.
15.30 in i tredje perioden fick Daniel Gunnarsson utdelning på pass av Erik Rainersson och Lucas Ramberg och ökade ledningen. Efter 15.59 nätade Simon Hansson framspelad av Noa Lindqvist-Muci och Erik Rainersson och ökade ledningen för Visby/Roma.
Visby/Roma stannar därmed på åttonde plats och Mariestad på sjätte plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Visby/Roma med 3–1.
I nästa match möter Visby/Roma Vita Hästen borta och Mariestad möter Hanviken hemma. Båda matcherna spelas söndag 15 februari 16.00.
Visby/Roma–Mariestad 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)
Hockeyettan södra, Visby Ishall
Första perioden: 0–1 (5.28) Samuel Eklund (Anton Blomberg), 1–1 (5.50) Elias Lindström (Hugo Ollila, Simon Hansson), 2–1 (15.03) Andreas Thelander (Elias Lindström, Max Wahlgren).
Tredje perioden: 3–1 (55.30) Daniel Gunnarsson (Erik Rainersson, Lucas Ramberg), 4–1 (55.59) Simon Hansson (Noa Lindqvist-Muci, Erik Rainersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Visby/Roma: 4-1-0
Mariestad: 4-0-1
Nästa match:
Visby/Roma: HC Vita Hästen, borta, 15 februari 16.00
Mariestad: Hanvikens SK, hemma, 15 februari 16.00
