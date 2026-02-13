Ny seger för Visby/Roma mot Mariestad

Seger för Visby/Roma med 4–1 mot Mariestad

Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andreas Thelander avgjorde för Visby/Roma

Mariestad är ett motstånd som verkar passa bra för Visby/Roma. På fredagen tog Visby/Roma ännu en seger hemma mot just Mariestad. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–1 (2–1, 0–0, 2–0). Det var Visby/Romas femte raka seger mot just Mariestad.

Segern var Visby/Romas fjärde på de senaste fem matcherna.

Visby/Roma–Mariestad – mål för mål

Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Samuel Eklund.

Andreas Thelander och Elias Lindström gjorde att Visby/Roma vände till underläget till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös.

15.30 in i tredje perioden fick Daniel Gunnarsson utdelning på pass av Erik Rainersson och Lucas Ramberg och ökade ledningen. Efter 15.59 nätade Simon Hansson framspelad av Noa Lindqvist-Muci och Erik Rainersson och ökade ledningen för Visby/Roma.

Visby/Roma stannar därmed på åttonde plats och Mariestad på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Visby/Roma med 3–1.

I nästa match möter Visby/Roma Vita Hästen borta och Mariestad möter Hanviken hemma. Båda matcherna spelas söndag 15 februari 16.00.

Visby/Roma–Mariestad 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (5.28) Samuel Eklund (Anton Blomberg), 1–1 (5.50) Elias Lindström (Hugo Ollila, Simon Hansson), 2–1 (15.03) Andreas Thelander (Elias Lindström, Max Wahlgren).

Tredje perioden: 3–1 (55.30) Daniel Gunnarsson (Erik Rainersson, Lucas Ramberg), 4–1 (55.59) Simon Hansson (Noa Lindqvist-Muci, Erik Rainersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-1-0

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Visby/Roma: HC Vita Hästen, borta, 15 februari 16.00

Mariestad: Hanvikens SK, hemma, 15 februari 16.00