Ny seger för VIK Hockey U18 mot Valbo J18

VIK Hockey U18 vann med 9–3 mot Valbo J18

Axel Pettersson tvåmålsskytt för VIK Hockey U18

Åtta målskyttar för VIK Hockey U18

18 raka segrar hade VIK Hockey U18 mot just Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade VIK Hockey U18 på nytt – den här gången med hela 9–3 (4–0, 1–2, 4–1) borta i NickBack Arena.

Axel Pettersson gjorde två mål för VIK Hockey U18

I första perioden var det VIK Hockey U18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Valbo J18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–5.

VIK Hockey U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.02 genom Oskar Aronsson och gick upp till 2–7 innan Valbo J18 svarade.

Slutresultatet blev 3–9 i VIK Hockey U18:s favör.

Colin Åkerlind gjorde ett mål för VIK Hockey U18 och spelade fram till två mål, William Lindberg hade tre assists, Elias Bräck stod för tre poäng, varav ett mål, Eric Pettersson gjorde ett mål och två assist och Axel Pettersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen senast möttes blev det seger för VIK Hockey U18 med 4–1.

Det här var fjärde mötet mellan Valbo J18 och VIK Hockey U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har VIK Västerås HK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 8 januari. Då möter Valbo J18 Hudiksvall i Holmen Center 19.30. VIK Hockey U18 tar sig an Kils AIK J18 hemma 19.00.

Valbo J18–VIK Hockey U18 3–9 (0–4, 2–1, 1–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (6.18) Elias Bräck (Colin Åkerlind), 0–2 (7.29) Ludvig Larnebo (Oscar Kihlander, Eric Pettersson), 0–3 (17.44) Alfred Örnberg (Eric Pettersson, Gustav Grundström), 0–4 (19.09) Axel Pettersson (William Lindberg, Edvin Hammarsten).

Andra perioden: 1–4 (28.24) Joakim Lindberg, 1–5 (29.57) Axel Pettersson (William Lindberg, Charlie Winberg), 2–5 (39.26) Mateus Jonsson (Felix Pettersson).

Tredje perioden: 2–6 (41.02) Oskar Aronsson (Colin Åkerlind, Elias Bräck), 2–7 (42.09) Eric Pettersson (Gustav Grundström, Alfred Örnberg), 3–7 (42.59) Melvin Lundström (Elis Eriksson, Milo Mcguinness), 3–8 (52.17) Colin Åkerlind (Axel Pettersson, Elias Bräck), 3–9 (58.44) Viggo Mallmin (William Lindberg, Ludvig Larnebo).

Nästa match:

Valbo J18: Hudiksvalls HC, borta, 8 januari 19.30

VIK Hockey U18: Kils AIK, hemma, 8 januari 19.00