Ny seger för Vegas – leder med 3-2

Vegas har tagit greppet mot Utah Mammoth, efter seger med 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) efter förlängning på hemmaplan i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Vegas leder nu matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Brett Howden slog till 25.28 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

John Marino gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 17 minuters spel på pass av Clayton Keller och Nick Schmaltz. 1–1 kom efter 19.19 när Pavel Dorofejev slog till assisterad av Tomas Hertl och Jack Eichel.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom Lawson Crouse på pass av Clayton Keller och Michail Sergatjov efter 10.40 i andra perioden.

Pavel Dorofejev och Shea Theodore låg sen bakom vändningen till 3–2 för Vegas.

Dylan Guenther och Michael Carcone såg till att Utah Mammoth vände till ledning med 3–4.

Vegas kvitterade till 4–4 genom Pavel Dorofejev på pass av Reilly Smith och Jack Eichel i tredje perioden.

Stor matchhjälte för blev Brett Howden som satte det avgörande målet för Vegas 25.28 in i förlängningen, på pass av Mitch Marner.

Nästa match spelas i Delta Center på lördag 04.00.

Första perioden: 0–1 (17.11) John Marino (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 1–1 (19.19) Pavel Dorofejev (Tomas Hertl, Jack Eichel).

Andra perioden: 1–2 (30.40) Lawson Crouse (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 2–2 (35.37) Pavel Dorofejev (Shea Theodore, Ivan Barbasjev), 3–2 (37.17) Shea Theodore (Mark Stone).

Tredje perioden: 3–3 (45.54) Dylan Guenther (Kailer Yamamoto, Mackenzie Weegar), 3–4 (52.42) Michael Carcone (Alexander Kerfoot, John-Jason Peterka), 4–4 (59.07) Pavel Dorofejev (Reilly Smith, Jack Eichel).

Förlängning: 5–4 (85.28) Brett Howden (Mitch Marner).

Utvisningar, Vegas: 6×2 min. Utah Mammoth: 6×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Utah Mammoth 3–2 (bäst av 7)

2 maj, 04.00, Utah Mammoth–Vegas, i Delta Center