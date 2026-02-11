Västervik har fem raka segrar – vann mot Mölndal Hockey U20 med 7–0

Västerviks femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Werner tvåmålsskytt för Västervik

Tredjeplacerade Västervik är otroligt svårslagna just nu. På onsdagen kom seger nummer fem i rad i U20 juniorettan syd herr, efter 7–0 (2–0, 4–0, 1–0) borta mot sjätteplacerade Mölndal Hockey U20. Det innebär också att Mölndal Hockey U20 förlorade efter sex matcher i rad utan förlust.

– Kommer ut lite halv svagt i första perioden och har mycket puck men blir lite stillastående. Inför andra så rycker vi upp oss och får ännu mer tryck mot dem och vinner enkelt, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Det var Västerviks fjärde raka seger mot Mölndal Hockey U20.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Västerviks målvakter höll nollan.

Filip Westerberg bakom Västerviks seger

Gästerna Västervik startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.21 slog Filip Westerberg till efter pass från Elias Werner och Isak Karlsson. Laget gjorde också 0–2 genom Albin Engström framspelad av Sixten Andersson efter 19.18.

Även i andra perioden var Västervik starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av William Jörbrink, Elvirton Norling, Romeo Berthin och Elias Werner.

Elias Werner gjorde också 0–7 efter förarbete från Sixten Andersson och Theo Månsson efter 15.28 i tredje perioden.

Västerviks Elias Werner stod för fyra poäng, varav två mål och Arvid Wahlqvist hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Västervik med 4–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Mölndal Hockey U20 Vita Hästen J20 i Himmelstalundshallen 13.50. Västervik tar sig an Kållered borta 15.30.

Mölndal Hockey U20–Västervik 0–7 (0–2, 0–4, 0–1)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (2.21) Filip Westerberg (Elias Werner, Isak Karlsson), 0–2 (19.18) Albin Engström (Sixten Andersson).

Andra perioden: 0–3 (20.57) William Jörbrink (Romeo Berthin, Arvid Wahlqvist), 0–4 (26.51) Elvirton Norling (Elias Werner, Arvid Wahlqvist), 0–5 (37.37) Romeo Berthin, 0–6 (38.35) Elias Werner (Axel Josefsson, Arvid Wahlqvist).

Tredje perioden: 0–7 (55.28) Elias Werner (Sixten Andersson, Theo Månsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 4-0-1

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: HC Vita Hästen, borta, 14 februari 13.50

Västervik: Kållered, borta, 14 februari 15.30