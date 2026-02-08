Ny seger för Vännäs U18 mot drömmotståndet

Vännäs U18 fortsätter att vinna mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. På söndagen segrade Vännäs U18 på nytt – den här gången med hela 8–2 (2–1, 4–1, 2–0) hemma i Vännäs Ishall. Det var Vännäs U18:s sjunde raka seger mot Piteå Hockey U18.

Resultatet innebär att Piteå Hockey U18 nu har sex förluster i rad.

Vännäs U18:s Raitis Riekstins tremålsskytt

Vännäs U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Raitis Riekstins och Emil Renström innan Piteå Hockey U18 svarade och gjorde 2–1 genom Lukas Waaranperä.

Vännäs U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 0.30 genom Gordon Åhlin och gick upp till 4–1 innan Piteå Hockey U18 svarade.

Innan perioden var över hade Vännäs U18 ryckt åt sig ledningen med 6–2.

3.04 in i tredje perioden fick Viktor Brännström utdelning framspelad av Filip Nygren och ökade ledningen. Efter 7.37 slog Elvis Eriksson till på pass av Emil Renström och ökade ledningen för Vännäs U18. 8–2-målet blev matchens sista.

Raitis Riekstins gjorde tre mål för Vännäs U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Emil Renström stod för ett mål och tre assists.

Vännäs U18 har tre segrar och två förluster och 29–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå Hockey U18 har fem förluster och 7–25 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Vännäs med 4–2.

Vännäs U18 tar sig an SK Lejon U18 i nästa match borta måndag 16 februari 19.30. Piteå Hockey U18 möter Clemensnäs U18 hemma onsdag 11 februari 19.00.

Vännäs U18–Piteå Hockey U18 8–2 (2–1, 4–1, 2–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (5.27) Raitis Riekstins (Anton Nilsson, Emil Renström), 2–0 (9.13) Emil Renström (Raitis Riekstins, Vilmer Drottz), 2–1 (15.17) Lukas Waaranperä (Viggo Lagerbom, Theo Skarin).

Andra perioden: 3–1 (20.30) Gordon Åhlin (Elvis Eriksson, Helmer Forsström), 4–1 (23.58) Raitis Riekstins (Edvin Färnström, Noel Pepulis), 4–2 (26.13) Viktor Sidenmark (Leo Jonsson, Gustav Olsson), 5–2 (28.00) Raitis Riekstins (Emil Renström, Eddie Englund), 6–2 (34.53) Morris Asserup (Vilmer Drottz).

Tredje perioden: 7–2 (43.04) Viktor Brännström (Filip Nygren), 8–2 (47.37) Elvis Eriksson (Emil Renström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs U18: 3-1-1

Piteå Hockey U18: 0-0-5

Nästa match:

Vännäs U18: SK Lejon, borta, 16 februari 19.30

Piteå Hockey U18: Clemensnäs HC, hemma, 11 februari 19.00