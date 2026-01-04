Ny seger för Troja-Ljungby U18 mot favoritmotståndet

Troja-Ljungby U18 fortsätter att ha det lätt mot Olofström i U18 regional syd vår. På söndagen vann Troja-Ljungby U18 på nytt – den här gången med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) borta i Stålhallen. Det var Troja-Ljungby U18:s femte raka seger mot Olofström.

Troja-Ljungby U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara åtta sekunder slog Musse Paulson till efter pass från Hugo Sjöbrink.

Laget gjorde 0–2 efter 17.21 när Hugo Sjöbrink fick träff med assist av Arvid Olihn och Jacob Beskow.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

14.15 in i tredje perioden fick Albin Wilhelmsson utdelning framspelad av Arvid Olihn och Cyrus Van Brunschot och ökade ledningen.

Yehor Polishchuk stod för målet när Olofström reducerade till 1–3 med 40 sekunder kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Olofström.

Troja-Ljungby U18 tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Stålhallen.

Det här var fjärde mötet mellan Olofström och Troja-Ljungby U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

Torsdag 8 januari 19.00 möter Olofström Mariestad borta i Mariehus Arena medan Troja-Ljungby U18 spelar hemma mot Vita Hästen.

Olofström–Troja-Ljungby U18 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (0.08) Musse Paulson (Hugo Sjöbrink), 0–2 (17.21) Hugo Sjöbrink (Arvid Olihn, Jacob Beskow).

Tredje perioden: 0–3 (54.15) Albin Wilhelmsson (Arvid Olihn, Cyrus Van Brunschot), 1–3 (59.20) Yehor Polishchuk.

Olofström: Mariestads BoIS HC, borta, 8 januari 19.00

Troja-Ljungby U18: HC Vita Hästen, hemma, 8 januari 19.00