Ny seger för Troja-Ljungby U18 mot favoritmotståndet

Troja-Ljungby U18 segrade – 3–1 mot Olofström

Troja-Ljungby U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Isak Räsänen tvåmålsskytt för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 fortsätter att vinna mot Olofström i U18 regional syd vår. På söndagen segrade Troja-Ljungby U18 på nytt – den här gången med 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) hemma i SP Arena. Det var Troja-Ljungby U18:s sjätte raka seger mot Olofström.

Det här innebär att Troja-Ljungby U18 nu har fyra segrar i följd i U18 regional syd vår.

Carl De Wall bakom Troja-Ljungby U18:s avgörande

Den första perioden slutade mållös.

Olofström gjorde 0–1 genom Charlie Holmkvist Karlsson efter 2.36 i andra perioden.

Carl De Wall och Isak Räsänen gjorde att Troja-Ljungby U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

10.35 in i tredje perioden satte Isak Räsänen pucken återigen på pass av Elliot Osbäck och Philip Herrlin och ökade ledningen. Räsänen fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby U18 är Vita Hästen. Olofström tar sig an Mariestad hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 februari 19.30.

Troja-Ljungby U18–Olofström 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U18 regional syd vår, SP Arena

Andra perioden: 0–1 (22.36) Charlie Holmkvist Karlsson (Troy Leppälä, Elian Kellander), 1–1 (25.58) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Carl De Wall), 2–1 (36.35) Carl De Wall (Musse Paulson).

Tredje perioden: 3–1 (50.35) Isak Räsänen (Elliot Osbäck, Philip Herrlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: HC Vita Hästen, borta, 12 februari 19.30

Olofström: Mariestads BoIS HC, hemma, 12 februari 19.30