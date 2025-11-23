Ny seger för Troja-Ljungby U18 – förlänger fina sviten

Troja-Ljungby U18 vann med 4–2 mot Vita Hästen

Troja-Ljungby U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Wilhelmsson tvåmålsskytt för Troja-Ljungby U18

Segertåget fortsätter för Troja-Ljungby U18. Mot Vita Hästen hemma i SP Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional syd fortsättning herr.

Milo Hägg gjorde 1–0 till Troja-Ljungby U18 efter 19.59 framspelad av Philip Einarsson och Musse Paulson.

Efter 10.17 i andra perioden slog Kingston Mckenzie till på pass av Milliam Dahlgren och kvitterade för Vita Hästen.

Troja-Ljungby U18:s Jacob Beskow gjorde 2–1 efter 16.57 framspelad av Elliot Osbäck.

Troja-Ljungby U18 utökade ledningen genom Albin Wilhelmsson efter 7.18 i tredje perioden.

Vita Hästen reducerade dock till 3–2 genom Milliam Dahlgren efter 8.46 av perioden.

Troja-Ljungby U18 kunde dock avgöra till 4–2 med 7.20 kvar av matchen genom Albin Wilhelmsson.

Vita Hästen ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Troja-Ljungby U18 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

Torsdag 27 november möter Troja-Ljungby U18 Tingsryd borta 19.15 och Vita Hästen möter Oskarshamn hemma 19.40.

Troja-Ljungby U18–Vita Hästen 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U18 regional syd fortsättning herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (19.59) Milo Hägg (Philip Einarsson, Musse Paulson).

Andra perioden: 1–1 (30.17) Kingston Mckenzie (Milliam Dahlgren), 2–1 (36.57) Jacob Beskow (Elliot Osbäck).

Tredje perioden: 3–1 (47.18) Albin Wilhelmsson (Michael Hadnagy, Arvid Olihn), 3–2 (48.46) Milliam Dahlgren (Charlie Bäckström), 4–2 (52.40) Albin Wilhelmsson (Hugo Sjöbrink, Elliot Osbäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Vita Hästen: 1-0-4

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Tingsryds AIF, borta, 27 november

Vita Hästen: IK Oskarshamn, hemma, 27 november