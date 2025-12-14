Ny seger för Tranås mot favoritmotståndet

Tranås segrade – 2–0 mot Kungälv

Tranås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Bradey Johnson avgjorde för Tranås

Tranås fortsätter att vinna mot Kungälv i hockeyettan södra. På söndagen segrade Tranås på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) borta i Oasen. Det var Tranås åttonde raka seger mot Kungälv.

Segern var Tranås åttonde på de senaste tio matcherna.

Nyköping nästa för Tranås

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Tranås tog ledningen först efter tolv minuter i tredje perioden genom Bradey Johnson efter pass från Oliver Nilsson.

Alexander Ternblad stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 53 sekunder kvar att spela efter förarbete från Gabriel Eklund. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

När lagen senast möttes vann Tranås AIF med 11–0.

Söndag 28 december 16.00 spelar Kungälv borta mot Halmstad. Tranås möter Nyköping borta i Stora Hallen onsdag 17 december 19.00.

Kungälv–Tranås 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Hockeyettan södra, Oasen

Tredje perioden: 0–1 (52.50) Bradey Johnson (Oliver Nilsson), 0–2 (59.07) Alexander Ternblad (Gabriel Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-1-4

Tranås: 3-2-0

Nästa match:

Kungälv: Halmstad Hammers HC, borta, 28 december 16.00

Tranås: Nyköpings SK, borta, 17 december 19.00