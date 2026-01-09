Ny seger för Tranås mot drömmotståndet

Seger för Tranås med 7–3 mot Grums

Tranås femte seger på de senaste sex matcherna

Axl Johansson matchvinnare för Tranås

Grums har varit lite av ett favoritmotstånd för Tranås. På fredagen tog Tranås ännu en seger hemma mot Grums. Matchen i hockeyettan södra slutade 7–3 (4–1, 2–0, 1–2). Det var Tranås femte raka seger mot just Grums.

Grums tränare Johan Erkgärds kommenterade matchen:

– Väldigt bra start, vi har 1–1 med åtta minuter kvar men då hjälper vi Tranås med att döda matchen med alldeles för grova och enkla misstag och de går till paus med 4–1 och matchen är död.

Tranås–Grums – mål för mål

Tranås spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 1.21 i andra perioden slog Petter Eklöf till framspelad av Pontus Eklöf och Alexander Ternblad och gjorde 5–1. Oliver Nilsson gjorde dessutom 6–1 efter 16.13 på pass av Markus Ruuskanen och Lucas Frank.

Grums reducerade dock till 6–2 genom Elliot Ståhlberg tidigt i tredje perioden av perioden.

Tranås ökade ledningen till 7–2 genom Gabriel Eklund efter 7.15.

Philip Gustafsson reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Grums. Tranås tog därmed en stabil seger.

Tranås Kalvyn Watson stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Tranås ligger på tredje plats i tabellen och Grums är på 19:e plats.

När lagen möttes senast vann Tranås med 4–3 efter förlängning .

På söndag 11 januari 16.00 spelar Tranås borta mot Mörrum och Grums hemma mot Hanviken.

Tranås–Grums 7–3 (4–1, 2–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (4.16) Joel Nyman (Linus Högström Nordhammer, Philip Gustafsson), 1–1 (6.18) Axl Johansson, 2–1 (11.54) Kalvyn Watson, 3–1 (16.13) Kalvyn Watson (Lukas Isaksson, Ludwig Svensson Träff), 4–1 (19.50) Axl Johansson (Karl Jonsson).

Andra perioden: 5–1 (21.21) Petter Eklöf (Pontus Eklöf, Alexander Ternblad), 6–1 (36.13) Oliver Nilsson (Markus Ruuskanen, Lucas Frank).

Tredje perioden: 6–2 (42.34) Elliot Ståhlberg (Melker Malmer, Eric Granrud), 7–2 (47.15) Gabriel Eklund (Kalvyn Watson, Pontus Eklöf), 7–3 (50.56) Philip Gustafsson (Elliot Ståhlberg, Eric Granrud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Grums: 0-0-5

Nästa match:

Tranås: Mörrum GoIS IK, borta, 11 januari 16.00

Grums: Hanvikens SK, hemma, 11 januari 16.00