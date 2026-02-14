Prenumerera

Ny seger för Tingsryd J20 mot Jonstorp

  • Seger för Tingsryd J20 med 3–0 mot Jonstorp

  • Tingsryd J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

  • Victor Grundström avgjorde för Tingsryd J20

Jonstorp har varit lite av ett favoritmotstånd för Tingsryd J20. På lördagen tog Tingsryd J20 ännu en seger hemma mot Jonstorp. Matchen i U20 region syd topp 6 slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0). Det var Tingsryd J20:s sjätte raka seger mot just Jonstorp.

Segern var Tingsryd J20:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Tingsryd J20–Jonstorp – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.17 in i andra perioden som Tingsryd J20 tog ledningen genom Victor Grundström efter förarbete från Valle Lindström och Alfred Carlsson. Efter 11.33 i andra perioden slog Alfred Carlsson till på pass av Josef Alpsten och gjorde 2–0.

Arvid Ericsson gjorde också 3–0 efter förarbete av Valle Lindström och Anton Lillbacka efter 13.05 i tredje perioden.

Det här var fjärde mötet mellan Tingsryd J20 och Jonstorp den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF Utv vunnit.

I nästa match, lördag 21 februari möter Tingsryd J20 Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 14.00 medan Jonstorp spelar hemma mot Karlskrona 12.00.

Tingsryd J20–Jonstorp 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (21.17) Victor Grundström (Valle Lindström, Alfred Carlsson), 2–0 (31.33) Alfred Carlsson (Josef Alpsten).

Tredje perioden: 3–0 (53.05) Arvid Ericsson (Valle Lindström, Anton Lillbacka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 4-1-0

Jonstorp: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd J20: IK Oskarshamn, borta, 21 februari 14.00

Jonstorp: Karlskrona HK, hemma, 21 februari 12.00

