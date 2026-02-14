Ny seger för Tingsryd J20 mot Jonstorp

Seger för Tingsryd J20 med 3–0 mot Jonstorp

Tingsryd J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Victor Grundström avgjorde för Tingsryd J20

Jonstorp har varit lite av ett favoritmotstånd för Tingsryd J20. På lördagen tog Tingsryd J20 ännu en seger hemma mot Jonstorp. Matchen i U20 region syd topp 6 slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0). Det var Tingsryd J20:s sjätte raka seger mot just Jonstorp.

Segern var Tingsryd J20:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Tingsryd J20–Jonstorp – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.17 in i andra perioden som Tingsryd J20 tog ledningen genom Victor Grundström efter förarbete från Valle Lindström och Alfred Carlsson. Efter 11.33 i andra perioden slog Alfred Carlsson till på pass av Josef Alpsten och gjorde 2–0.

Arvid Ericsson gjorde också 3–0 efter förarbete av Valle Lindström och Anton Lillbacka efter 13.05 i tredje perioden.

Det här var fjärde mötet mellan Tingsryd J20 och Jonstorp den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF Utv vunnit.

I nästa match, lördag 21 februari möter Tingsryd J20 Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 14.00 medan Jonstorp spelar hemma mot Karlskrona 12.00.

Tingsryd J20–Jonstorp 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (21.17) Victor Grundström (Valle Lindström, Alfred Carlsson), 2–0 (31.33) Alfred Carlsson (Josef Alpsten).

Tredje perioden: 3–0 (53.05) Arvid Ericsson (Valle Lindström, Anton Lillbacka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 4-1-0

Jonstorp: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd J20: IK Oskarshamn, borta, 21 februari 14.00

Jonstorp: Karlskrona HK, hemma, 21 februari 12.00