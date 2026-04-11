Ny seger för Tampa Bay mot drömmotståndet

Tampa Bay segrade – 2–1 mot Boston

Emil Lilleberg avgjorde för Tampa Bay

Femte förlusten i följd för Boston

Tampa Bay har haft det lätt mot Boston i NHL. Och på lördagen vann Tampa Bay på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 0–1, 2–0) borta i TD Garden. Det var Tampa Bays femte raka seger mot Boston.

Segermålet för Tampa Bay stod Emil Lilleberg för 18.25 in i tredje perioden.

Boston–Tampa Bay – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 10.47 in i andra perioden som Boston tog ledningen genom Morgan Geekie efter förarbete av Charlie McAvoy.

6.37 in i tredje perioden satte Brandon Hagel pucken framspelad av Gage Goncalves och Ryan McDonagh och kvitterade. Emil Lilleberg stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.35 kvar att spela på pass av Jake Guentzel och Brayden Point. Därmed hade Tampa Bay vänt matchen.

Det här var fjärde mötet mellan Boston och Tampa Bay den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tampa Bay Lightning vunnit.

Boston–Tampa Bay 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

NHL, TD Garden

Andra perioden: 1–0 (30.47) Morgan Geekie (Charlie McAvoy).

Tredje perioden: 1–1 (46.37) Brandon Hagel (Gage Goncalves, Ryan McDonagh), 1–2 (58.25) Emil Lilleberg (Jake Guentzel, Brayden Point).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 0-2-3

Tampa Bay: 2-0-3

Nästa match:

Tampa Bay: Detroit Red Wings, hemma, 14 april 01.00