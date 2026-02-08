Ny seger för Sundsvall U20 mot Umeå Hockeyklubb

Sundsvall U20 vann med 7–3 mot Umeå Hockeyklubb

Sundsvall U20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Måns Eriksson tvåmålsskytt för Sundsvall U20

Sundsvall U20 fortsätter att ha det lätt mot Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr. På söndagen vann Sundsvall U20 på nytt – den här gången med 7–3 (2–0, 3–0, 2–3) hemma i Brandcode Center. Det var Sundsvall U20:s fjärde raka seger mot Umeå Hockeyklubb.

Sundsvall U20 har skapat en skön vinnarkänsla i Brandcode Center. Segern mot Umeå Hockeyklubb betyder att laget har vunnit sju raka matcher på hemmaplan.

Filip Engevi-Nordberg gjorde avgörande målet

Måns Eriksson gav Sundsvall U20 ledningen efter 9.58 framspelad av Isak Larsson och Joel Hällblad. Efter 19.44 gjorde också laget 2–0 återigen genom Måns Eriksson på passning från Isak Bergetoft och Joel Hällblad.

Även i andra perioden var Sundsvall U20 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Anton Skarin, Filip Engevi-Nordberg och Nils Brink.

Umeå Hockeyklubb förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Sundsvall U20 kunde hålla undan och vinna matchen med 7–3.

Umeå Hockeyklubbs Oliver Hajitaheri stod för tre poäng, varav två mål. Joel Hällblad och Isak Bergetoft gjorde noll mål och tre assist var för Sundsvall U20.

Det här var fjärde mötet mellan Sundsvall U20 och Umeå Hockeyklubb den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Sundsvall J20 vunnit.

I nästa omgång har Sundsvall U20 Boden borta i Hive Arena, lördag 14 februari 18.30. Umeå Hockeyklubb spelar hemma mot Sunderby söndag 15 februari 15.30.

Sundsvall U20–Umeå Hockeyklubb 7–3 (2–0, 3–0, 2–3)

U20 region norr topp 8 herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (9.58) Måns Eriksson (Isak Larsson, Joel Hällblad), 2–0 (19.44) Måns Eriksson (Isak Bergetoft, Joel Hällblad).

Andra perioden: 3–0 (30.03) Anton Skarin (Joel Hällblad, Isak Bergetoft), 4–0 (34.24) Filip Engevi-Nordberg (Isak Bergetoft, Måns Eriksson), 5–0 (36.14) Nils Brink (Isak Larsson, Edvin Modin).

Tredje perioden: 5–1 (41.49) Oliver Hajitaheri (David Lidberg Vikström), 6–1 (44.25) Marlon Mahlberg (Edvin Modin, Leonard Lukacik), 7–1 (45.46) Alfred Engström (Janis Weber, Felix Jansson), 7–2 (49.07) Albin Sandström (David Lidberg Vikström, Oliver Hajitaheri), 7–3 (51.46) Oliver Hajitaheri (Albin Sandström, Wille Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall U20: 4-1-0

Umeå Hockeyklubb: 1-0-4

Nästa match:

Sundsvall U20: Bodens HF, borta, 14 februari 18.30

Umeå Hockeyklubb: Sunderby SK, hemma, 15 februari 15.30