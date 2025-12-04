Ny seger för SSK U18 mot drömmotståndet

SSK U18-seger med 4–1 mot Huddinge IK

SSK U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Felix Thörn avgjorde för SSK U18

Huddinge IK har varit lite av ett drömmotstånd för SSK U18. På torsdagen tog SSK U18 ännu en seger borta mot Huddinge IK. Matchen i U18 regional öst topp 6 herr slutade 4–1 (2–0, 1–0, 1–1). Det var SSK U18:s sjätte raka seger mot Huddinge IK.

Det här innebär att SSK U18 nu har sju segrar i följd i U18 regional öst topp 6 herr och är bara tre segrar ifrån att gå igenom serien utan förlust.

AIK nästa för SSK U18

Mille Forslund gjorde 1–0 till SSK U18 efter elva minuter efter förarbete av Alvin Wretling.

Laget gjorde 0–2 efter 14.21 genom Felix Thörn på passning från Anton Wigell och Gustav Lindén.

Efter 15.25 i andra perioden nätade Gustav Lindén framspelad av Mille Forslund och David Niederleitner och gjorde 0–3.

1.34 in i tredje perioden fick Oscar Lindén utdelning på pass av Adrian Norin och Simon Nordberg och ökade ledningen.

Redan efter 2.40 i tredje perioden reducerade Huddinge IK till 1–4 genom Emil Forslund med assist av Måns Velden och Hugo Kvistlund. Men mer än så orkade Huddinge IK inte med.

Huddinge IK stannar därmed på femte plats och SSK U18 toppar fortfarande tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Måndag 8 december 19.00 spelar Huddinge IK borta mot Djurgården. SSK U18 möter AIK hemma i Månsbrorinken söndag 7 december 16.40.

Huddinge IK–SSK U18 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (11.04) Mille Forslund (Alvin Wretling), 0–2 (14.21) Felix Thörn (Anton Wigell, Gustav Lindén).

Andra perioden: 0–3 (35.25) Gustav Lindén (Mille Forslund, David Niederleitner).

Tredje perioden: 0–4 (41.34) Oscar Lindén (Adrian Norin, Simon Nordberg), 1–4 (42.40) Emil Forslund (Måns Velden, Hugo Kvistlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 1-1-3

SSK U18: 5-0-0

Nästa match:

Huddinge IK: Djurgårdens IF, borta, 8 december

SSK U18: AIK, hemma, 7 december