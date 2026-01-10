Ny seger för Sollentuna – tog tredje raka

Sollentuna segrade – 3–1 mot Nacka

Branislav Fatul avgjorde för Sollentuna

Tredje raka segern för Sollentuna

När Sollentuna mötte Nacka på bortaplan i Nacka Ishall på lördagen kom tredje raka segern. Laget spelar riktigt bra i U20 region öst fortsättning herr efter en tidigare tuff period. Laget vann med 3–1 (0–0, 3–1, 0–0).

Resultatet innebär att Nacka nu har fyra förluster i rad.

Brinken nästa för Sollentuna

Den första perioden slutade mållös.

Sollentuna tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.08 genom Elias Sunebäck och gick upp till 0–2 innan Nacka svarade.

I periodpausen hade Sollentuna ledningen med 1–3.

I tredje perioden höll Sollentuna i sin 3–1-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollentuna HC vunnit.

Nacka tar sig an IFK Täby HC i nästa match borta måndag 12 januari 20.10. Sollentuna möter samma dag 20.00 Brinken hemma.

Nacka–Sollentuna 1–3 (0–0, 1–3, 0–0)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.08) Elias Sunebäck (Elias Björkqvist, Isac Crozzoli), 0–2 (21.28) Branislav Fatul (Elias Sunebäck, Isac Crozzoli), 1–2 (35.09) Rasmus Höök (Sam Lindhagen Mellbin), 1–3 (38.50) Eric Hovmöller (Samuel Yucel, Victor Logren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 1-1-3

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Nacka: IFK Täby HC, borta, 12 januari 20.10

Sollentuna: Brinkens IF, hemma, 12 januari 20.00