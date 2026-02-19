Ny seger för SDE mot drömmotståndet

SDE vann med 2–1 efter förlängning

Morgan Lumbye Christiansen avgjorde för SDE

Andra förlusten i rad för Brinken

Brinken är lite av ett drömmotstånd för SDE. På torsdagen vann SDE på nytt – den här gången hemma i Stockhagens Ishall. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var SDE:s sjunde raka seger mot Brinken.

Morgan Lumbye Christiansen stod för SDE:s avgörande mål 2.11 in i förlängningen.

Nacka nästa för SDE

Brinken tog ledningen efter 15 minuters spel genom Artis Duklavs efter förarbete av William Arbin.

Melker Kastevik kvitterade för SDE tidigt i andra perioden på passning från Elton Mannerhill och Erik Thulin.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för SDE 2.11 in i förlängningen blev Morgan Lumbye Christiansen med det avgörande målet i förlängningen.

SDE har tre segrar och två förluster och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brinken har en vinst och fyra förluster och 7–16 i målskillnad.

Resultatet innebär att SDE ligger kvar på fjärde plats och Brinken på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har SDE HF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter SDE Nacka i Nacka Ishall 18.30. Brinken tar sig an Viggbyholm hemma 16.10.

SDE–Brinken 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (15.24) Artis Duklavs (William Arbin).

Andra perioden: 1–1 (21.15) Melker Kastevik (Elton Mannerhill, Erik Thulin).

Förlängning: 2–1 (62.11) Morgan Lumbye Christiansen (Emmanuel Mouillé).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-1-1

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

SDE: Nacka HK, borta, 22 februari 18.30

Brinken: Viggbyholms IK, hemma, 22 februari 16.10