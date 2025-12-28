Ny seger för Rögle mot drömmotståndet

Rögle vann med 3–1 mot HV 71

Anton Bengtsson tvåmålsskytt för Rögle

Paul Ladue avgjorde för Rögle

HV 71 har varit lite av ett drömmotstånd för Rögle. På söndagen tog Rögle ännu en seger hemma mot HV 71. Matchen i SHL slutade 3–1 (2–0, 1–0, 0–1). Det var Rögles fjärde raka seger mot just HV 71.

Rögle tog ledningen efter tolv minuter genom Anton Bengtsson framspelad av Daniel Zaar och Filip Johansson.

Laget ökade också ledningen till 2–0 när Paul Ladue fick träff assisterad av Linus Sandin efter 16.30.

Efter 13.09 i andra perioden slog Anton Bengtsson till återigen på pass av Dennis Everberg och Calvin De Haan och gjorde 3–0.

HV 71 reducerade till 3–1 redan efter efter 3.57 i tredje perioden genom Riley Woods efter pass från Justin Glenn Kloos. Men mer än så orkade HV 71 inte med.

Nästa motstånd för Rögle är Växjö. HV 71 tar sig an Malmö hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 december 19.00.

Rögle–HV 71 3–1 (2–0, 1–0, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (12.32) Anton Bengtsson (Daniel Zaar, Filip Johansson), 2–0 (16.30) Paul Ladue (Linus Sandin).

Andra perioden: 3–0 (33.09) Anton Bengtsson (Dennis Everberg, Calvin De Haan).

Tredje perioden: 3–1 (43.57) Riley Woods (Justin Glenn Kloos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 30 december 19.00

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 30 december 19.00