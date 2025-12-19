Ny seger för Östersunds IK mot Mora

Östersunds IK vann med 3–2 efter förlängning

Alexander Anderberg matchvinnare för Östersunds IK

Bik Karlskoga nästa motstånd för Mora

Mora har varit lite av ett drömmotstånd för Östersunds IK. På fredagen tog Östersunds IK ännu en seger borta mot Mora. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Östersunds IK:s femte raka seger mot just Mora.

Alexander Anderberg blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.49 in i förlängningen.

Mora–Östersunds IK – mål för mål

Mora tog ledningen i första perioden genom Brayden Tracey.

Östersunds IK kvitterade till 1–1 genom Albert Sjöberg efter 12.50.

Mora tog ledningen på nytt genom Hampus Larsson efter 14.50 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

13.50 in i tredje perioden slog Noel Edfeldt till framspelad av Isak Garfve och Linus Videll och kvitterade.

Stor matchhjälte för Östersunds IK blev Alexander Anderberg som 2.49 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

I nästa match möter Mora Bik Karlskoga hemma och Östersunds IK möter Björklöven borta. Båda matcherna spelas lördag 27 december 18.00.

Mora–Östersunds IK 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (7.34) Brayden Tracey, 1–1 (12.50) Albert Sjöberg (Eero Savilahti, Samuel Solem), 2–1 (14.50) Hampus Larsson (Travis Treloar, Marcus Karlström).

Tredje perioden: 2–2 (53.50) Noel Edfeldt (Isak Garfve, Linus Videll).

Förlängning: 2–3 (62.49) Alexander Anderberg (Daniel Öhrn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Mora: BIK Karlskoga, hemma, 27 december 18.00

Östersunds IK: IF Björklöven, borta, 27 december 18.00