Ny seger för Östersund mot favoritmotståndet

Östersund vann med 10–0 mot Njurunda

Sverre Øverli Larsen avgjorde för Östersund

Andra raka segern för Östersund

Östersund har haft det lätt mot Njurunda i U20 Region norr B herr. Och på söndagen vann Östersund på nytt – den här gången med hela 10–0 (2–0, 1–0, 7–0) borta i Modin & Zetterberg Hallen. Det var Östersunds elfte raka seger mot Njurunda.

Njurunda–Östersund – mål för mål

Östersund startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.20 slog Sverre Øverli Larsen till efter pass från Johannes Grafström och Theo Lindström.

Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 5.08 nätade Theo Lindström framspelad av Lukas Nilsson och Anton Johansson.

Efter 3.56 i andra perioden slog Theo Lindström till på nytt framspelad av Theo Crambert och Sverre Øverli Larsen och gjorde 0–3.

Östersund fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Ramstedt, som gjorde två mål, Lukas Nilsson, Gusten Alander, Rasmus Erhardsson, Marek Balog och Anton Johansson.

Theo Lindström gjorde två mål för Östersund och två assist, Sverre Øverli Larsen stod för fyra poäng, varav ett mål och Lukas Nilsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Östersunds IK med 9–1.

Njurunda–Östersund 0–10 (0–2, 0–1, 0–7)

U20 Region norr B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (3.20) Sverre Øverli Larsen (Johannes Grafström, Theo Lindström), 0–2 (5.08) Theo Lindström (Lukas Nilsson, Anton Johansson).

Andra perioden: 0–3 (23.56) Theo Lindström (Theo Crambert, Sverre Øverli Larsen).

Tredje perioden: 0–4 (42.50) Lukas Nilsson (Sverre Øverli Larsen, Theo Lindström), 0–5 (49.28) Marek Balog (Kalle Ångström), 0–6 (51.45) Rasmus Erhardsson (Lukas Nilsson), 0–7 (54.26) Gusten Alander (Måns Stolth-Hakfelt), 0–8 (57.51) Wilmer Ramstedt (Sverre Øverli Larsen), 0–9 (59.21) Wilmer Ramstedt (Mille Carlemår, Julian Forsberg), 0–10 (59.54) Anton Johansson (Rasmus Erhardsson, Theo Crambert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 1-0-4

Östersund: 3-1-1