Ny seger för Oskarshamn mot Mariestad

Oskarshamn-seger med 5–4 mot Mariestad

Alfons Nord Tisell tvåmålsskytt för Oskarshamn

Emil Boberg avgjorde för Oskarshamn

Mariestad har varit lite av ett favoritmotstånd för Oskarshamn. På söndagen tog Oskarshamn ännu en seger hemma mot Mariestad. Matchen i U18 regional syd vår slutade 5–4 (3–0, 0–2, 2–2). Det var Oskarshamns fjärde raka seger mot just Mariestad.

– Kliver ut i första och tar taktpinnen direkt. Gör vår bästa period på länge men släpper in dem mer och mer i matchen. Vi är bättre när de väl drar ihop sig i tredje och får in ett matchavgörande mål efter långt tryck, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren om matchen:

– Jobbig förlust efter att vi kommer tillbaka från 0–3 och den väldigt dåliga första perioden vi gör. Vi är det bättre laget sista två perioderna, men blir passiva och lite trötta i slutet där de straffar oss hårt, tyvärr. Vi glömmer detta och tar nya tag på tisdag igen, en rolig vecka med tre hemmamatcher framför oss vilket vi laddar om för.

Emil Boberg stod för Oskarshamns avgörande mål 18.48 in i tredje perioden.

Oskarshamns Alfons Nord Tisell tvåmålsskytt

Oskarshamn stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Oscar Odhagen reducerade för Mariestad tidigt i andra perioden assisterad av Måns Holm och Olle Holmén. Efter 10.14 reducerade Mariestad på nytt genom Herman Johansson.

Mariestad kvitterade också till 3–3 genom Viggo Eklund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 1.40 i tredje perioden gjorde Oskarshamn 4–3 genom Hugo Andersson.

Mariestad kvitterade till 4–4 genom Gustav Persson efter 8.34 av perioden.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 5–4 med 1.12 kvar av matchen genom Emil Boberg.

Emil Boberg gjorde ett mål för Oskarshamn och två målgivande passningar och Alfons Nord Tisell stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Oskarshamn med 5–4.

I nästa match möter Oskarshamn Vita Hästen borta på torsdag 26 februari 19.00. Mariestad möter Troja-Ljungby U18 tisdag 24 februari 19.00 hemma.

Oskarshamn–Mariestad 5–4 (3–0, 0–2, 2–2)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (6.31) Alfons Nord Tisell (Melker Vidsäter, Emil Boberg), 2–0 (14.42) Axel Flink (Dante Olheden, Noah Lundh), 3–0 (19.01) Alfons Nord Tisell (Emil Boberg, Wilhelm Olsson).

Andra perioden: 3–1 (21.10) Oscar Odhagen (Måns Holm, Olle Holmén), 3–2 (30.14) Herman Johansson.

Tredje perioden: 3–3 (41.26) Viggo Eklund (Oscar Odhagen, Alfred Ahlgren), 4–3 (41.40) Hugo Andersson, 4–4 (48.34) Gustav Persson, 5–4 (58.48) Emil Boberg (Melker Vidsäter, Alfons Nord Tisell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Mariestad: 1-0-4

Nästa match:

Oskarshamn: HC Vita Hästen, borta, 26 februari 19.00

Mariestad: IF Troja-Ljungby, hemma, 24 februari 19.00