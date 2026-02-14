Ny seger för Oskarshamn mot drömmotståndet

Oskarshamn vann med 8–3 mot Hanhals

Lukas Svensson matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn har haft det lätt mot Hanhals i U20 region syd topp 6. Och på lördagen vann Oskarshamn på nytt – den här gången med hela 8–3 (0–1, 5–1, 3–1) borta i Kungsbacka Ishall. Det var Oskarshamns fjärde raka seger mot Hanhals.

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand om matchen:

– Stabil insats. Vi startar matchen lite sådär. I andra perioden får vi lite billiga utvisningar och matchen blir hetsig. Då tänder vi till och kör över Hanhals fullständigt.

Hanhals–Oskarshamn – mål för mål

Oliver Olsson gav Hanhals ledningen efter 18 minuter framspelad av Hugo Samuelsson och Theodor Olsson.

I andra perioden var det i stället Oskarshamn som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–5 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 8–3.

Axel Stjernlöf och Alfred Göransson gjorde båda ett mål och två assist för Oskarshamn.

Det här var fjärde mötet mellan Hanhals och Oskarshamn den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Oskarshamn vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Hanhals Helsingborg i Olympiarinken 16.00. Oskarshamn tar sig an Tingsryd J20 hemma 14.00.

Hanhals–Oskarshamn 3–8 (1–0, 1–5, 1–3)

U20 region syd topp 6, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (18.45) Oliver Olsson (Hugo Samuelsson, Theodor Olsson).

Andra perioden: 1–1 (22.41) Olof Marklund (Isak Öman, Alfred Göransson), 2–1 (27.46) Hugo Samuelsson (Axel Wennerö, Theodor Olsson), 2–2 (29.44) Olof Marklund (Albin Larsson, Viggo Söderberg), 2–3 (31.27) Alfred Göransson (Axel Stjernlöf, Lukas Svensson), 2–4 (36.03) Lukas Svensson (Kevin Du Rietz), 2–5 (37.00) Axel Stjernlöf (Isak Öman, Olof Marklund).

Tredje perioden: 2–6 (46.55) Lukas Svensson (Oskar Höglander), 2–7 (51.10) Linus Levin (Alfred Göransson, Axel Stjernlöf), 2–8 (53.00) Viggo Söderberg (Albin Larsson), 3–8 (58.14) Johan Henriksson (William Pettersson, Jack Lansinger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 1-0-4

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Hanhals: Helsingborg HC Ungdom, borta, 21 februari 16.00

Oskarshamn: Tingsryds AIF Utv, hemma, 21 februari 14.00