Ny seger för Orsa mot Valbo J20

Seger för Orsa med 4–3 mot Valbo J20

Leon Rörvall-Simons avgjorde för Orsa

Seger nummer 13 för Orsa

Orsa fortsätter att vinna mot Valbo J20 i U20 region väst herr. På söndagen segrade Orsa på nytt – den här gången med 4–3 (0–1, 2–1, 2–1) hemma i Orsa Ishall. Det var Orsas fjärde raka seger mot Valbo J20.

Orsa–Valbo J20 – mål för mål

Elias Malmberg gav Valbo J20 ledningen efter 19.09 framspelad av Elias Östlin och Max Hiltunen.

Därefter fixade Orsas Vincent Lanfjärd Risberg och Samuel Nissas att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Valbo J20 kvitterade till 2–2 genom Benjamin Wettervik i andra perioden.

Orsa tog ledningen på nytt genom Noel Berglinn efter 1.23 i tredje perioden.

Valbo J20 kvitterade till 3–3 genom Max Hiltunen efter 7.01 av perioden.

Orsa kunde dock avgöra till 4–3 efter 8.15 i tredje perioden genom Leon Rörvall-Simons.

Valbo J20:s Elias Östlin hade tre assists och Max Hiltunen gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Resultatet innebär att Orsa ligger kvar på fjärde plats och Valbo J20 på sjätte plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Orsa och Valbo J20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Orsa IK vunnit.

I nästa match möter Orsa Malung borta på tisdag 17 februari 19.00. Valbo J20 möter Strömsbro lördag 21 februari 16.45 borta.

Orsa–Valbo J20 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (19.09) Elias Malmberg (Elias Östlin, Max Hiltunen).

Andra perioden: 1–1 (34.22) Vincent Lanfjärd Risberg, 2–1 (36.24) Samuel Nissas (Isac Hedberg, Malte Willford), 2–2 (38.11) Benjamin Wettervik (Max Hiltunen, Elias Östlin).

Tredje perioden: 3–2 (41.23) Noel Berglinn, 3–3 (47.01) Max Hiltunen (Hebbe Englund, Elias Östlin), 4–3 (48.15) Leon Rörvall-Simons (Kevin Sahlman, Oliver Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 2-1-2

Valbo J20: 3-0-2

Nästa match:

Orsa: Malungs IF, borta, 17 februari 19.00

Valbo J20: Strömsbro IF, borta, 21 februari 16.45