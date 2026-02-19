Nyköpings starka svit mot Järna fortsätter

Nyköping vann med 5–0 mot Järna

Nyköpings sjunde seger på de senaste nio matcherna

Emil Hernkvist gjorde tre mål för Nyköping

Fyra raka segrar hade Nyköping mot just Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Nyköping på nytt – den här gången med hela 5–0 (1–0, 1–0, 3–0) hemma i Stora Hallen.

Segern var Nyköpings sjunde på de senaste nio matcherna.

Dennis Niklasson gjorde avgörande målet

Nyköping tog ledningen efter sju minuters spel genom Dennis Niklasson på pass av Gergo Lenkey och Zsombor Kovacs.

Efter 3.16 i andra perioden slog Emil Hernkvist till och gjorde 2–0.

Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Emil Hernkvist, som gjorde två mål, och Gustav Lindberg.

Nyköpings Emil Hernkvist stod för tre mål och ett assist.

Nyköping stannar därmed på andra plats och Järna på nionde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nyköpings SK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Nyköping Tierps HK U18 i Stora Hallen 15.40. Järna tar sig an Lidingö Vikings HC borta 13.00.

Nyköping–Järna 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (7.35) Dennis Niklasson (Gergo Lenkey, Zsombor Kovacs).

Andra perioden: 2–0 (23.16) Emil Hernkvist.

Tredje perioden: 3–0 (43.12) Emil Hernkvist (Gustav Lindberg, Zach Rohdin), 4–0 (44.21) Gustav Lindberg (Petter Karlsson, Emil Hernkvist), 5–0 (46.35) Emil Hernkvist (Petter Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-1-1

Järna: 1-0-4

Nästa match:

Nyköping: Tierps HK, hemma, 22 februari 15.40

Järna: Lidingö Vikings HC, borta, 22 februari 13.00