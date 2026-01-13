Ny seger för New Jersey mot favoritmotståndet

Seger för New Jersey med 5–2 mot Minnesota

Jesper Bratt avgjorde för New Jersey

Minnesotas andra raka förlust

New Jersey fortsätter att vinna mot Minnesota i NHL. På tisdagen segrade New Jersey på nytt – den här gången med 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) borta i Grand Casino Arena. Det var New Jerseys sjätte raka seger mot Minnesota.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för New Jersey.

Minnesota–New Jersey – mål för mål

New Jersey tog ledningen efter 10.07 genom Dawson Mercer assisterad av Nico Hischier och Dougie Hamilton.

Efter 13.41 i andra perioden nätade Ryan Hartman framspelad av Brock Faber och Marcus Johansson och kvitterade för Minnesota. New Jersey tog ledningen på nytt alldeles i slutsekunderna av perioden genom Ondrej Palat på pass av Nico Hischier och Dougie Hamilton.

New Jersey stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 2.11.

Marcus Foligno reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Minnesota. New Jersey tog därmed en stabil seger.

New Jerseys Dougie Hamilton hade fyra assists.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Minnesota med 14–20 och New Jersey med 10–22 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann New Jersey med 4–1.

Fredag 16 januari 02.00 spelar Minnesota hemma mot Winnipeg. New Jersey möter Seattle hemma i Prudential Center torsdag 15 januari 01.00.

Minnesota–New Jersey 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (10.07) Dawson Mercer (Nico Hischier, Dougie Hamilton).

Andra perioden: 1–1 (33.41) Ryan Hartman (Brock Faber, Marcus Johansson), 1–2 (39.53) Ondrej Palat (Nico Hischier, Dougie Hamilton).

Tredje perioden: 1–3 (47.28) Jesper Bratt (Dougie Hamilton, Jack Hughes), 1–4 (47.49) Jesper Bratt (Dougie Hamilton, Brenden Dillon), 1–5 (49.39) Ondrej Palat (Dawson Mercer), 2–5 (59.42) Marcus Foligno (Jonas Brodin, Vinnie Hinostroza).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-2-2

New Jersey: 1-0-4

Nästa match:

Minnesota: Winnipeg Jets, hemma, 16 januari 02.00

New Jersey: Seattle Kraken, hemma, 15 januari 01.00