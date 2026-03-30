Ny seger för New Jersey mot drömmotståndet

Seger för New Jersey med 5–3 mot Chicago

Chicago är ett motstånd som verkar passa bra för New Jersey. På måndagen tog New Jersey ännu en seger hemma mot just Chicago. Matchen i NHL slutade 5–3 (1–2, 1–0, 3–1). Det var New Jerseys åttonde raka seger mot just Chicago.

Chicago tog ledningen i början av första perioden genom Ilja Michejev.

New Jersey kvitterade till 1–1 genom Connor Brown efter 11.15.

Chicago tog ledningen på nytt genom Frank Nazar på pass av Andre Burakovsky och Ryan Donato efter 13.11 i matchen.

Efter 15.48 i andra perioden nätade Simon Nemec framspelad av Dawson Mercer och kvitterade för New Jersey.

Efter 10.51 i tredje perioden gjorde Chicago 2–3 genom Frank Nazar som gjorde sitt andra mål på pass av Connor Bedard och Anton Frondell.

New Jersey vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3 inom bara 4.57. Det sista målet kom med 31 sekunder kvar av matchen.

Jack Hughes gjorde två mål för New Jersey och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 4–3 efter förlängning .

Onsdag 1 april möter New Jersey NY Rangers borta 01.00 och Chicago möter Winnipeg hemma 02.30.

New Jersey–Chicago 5–3 (1–2, 1–0, 3–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (4.19) Ilja Michejev (Anton Frondell, Louis Crevier), 1–1 (11.15) Connor Brown (Luke Hughes, Jack Hughes), 1–2 (13.11) Frank Nazar (Andre Burakovsky, Ryan Donato).

Andra perioden: 2–2 (35.48) Simon Nemec (Dawson Mercer).

Tredje perioden: 2–3 (50.51) Frank Nazar (Connor Bedard, Anton Frondell), 3–3 (54.32) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Timo Meier), 4–3 (54.51) Jack Hughes (Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler), 5–3 (59.29) Jack Hughes (Nico Hischier, Johnny Kovacevic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

New Jersey: New York Rangers, borta, 1 april 01.00

Chicago: Winnipeg Jets, hemma, 1 april 02.30