Ny seger för Nässjö mot Värnamo

Nässjö-seger med 10–1 mot Värnamo

Nässjös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viggo Svärd Sandelius matchvinnare för Nässjö

Värnamo har varit lite av ett drömmotstånd för Nässjö. På tisdagen tog Nässjö ännu en seger hemma mot Värnamo. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade hela 10–1 (1–0, 2–1, 7–0). Det var Nässjös sjunde raka seger mot just Värnamo.

Segern var Nässjös sjunde på de senaste åtta matcherna.

Tingsryds AIF J20 nästa för Nässjö

Albin Liljengren gav Nässjö ledningen efter 10.35 med assist av Wilmer Nyberg och Jesper Holmström.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–1.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Adam Rooth, Liam Lager, Robin Paulin, Kalle Westerström, Jesper Holmström, Albin Liljengren och Vilmer Jädernäs.

Nässjös Viggo Svärd Sandelius stod för ett mål och tre assists, Jesper Holmström gjorde ett mål och två målgivande passningar, Albin Liljengren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Wilmer Nyberg hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nässjö i serieledning och Värnamo på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Nässjö med 4–1.

Nässjö tar sig an Tingsryds AIF J20 i nästa match borta fredag 6 februari 19.15. Värnamo möter Nybro hemma lördag 7 februari 12.40.

Nässjö–Värnamo 10–1 (1–0, 2–1, 7–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (10.35) Albin Liljengren (Wilmer Nyberg, Jesper Holmström).

Andra perioden: 2–0 (34.42) Viggo Svärd Sandelius (Olle Johansson, Hugo Ivarsson), 3–0 (36.11) Vilmer Jädernäs, 3–1 (36.51) Emil Hansson (Axel Lageskog, Isac Gustavsson).

Tredje perioden: 4–1 (41.15) Albin Liljengren (Jesper Holmström, Wilmer Nyberg), 5–1 (41.41) Vilmer Jädernäs (Sigge Eriksson, Oscar Eriksson), 6–1 (41.48) Adam Rooth (Wilmer Bellander, Noel Johansson), 7–1 (46.30) Kalle Westerström (Viggo Svärd Sandelius), 8–1 (50.02) Robin Paulin (Viggo Svärd Sandelius, Adam Hassan Johansson), 9–1 (57.18) Liam Lager (Viggo Svärd Sandelius, Oscar Eriksson), 10–1 (59.23) Jesper Holmström (Wilmer Nyberg, Albin Liljengren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 4-0-1

Värnamo: 0-0-5

Nästa match:

Nässjö: Tingsryds AIF Utv., borta, 6 februari 19.15

Värnamo: Nybro Vikings IF, hemma, 7 februari 12.40