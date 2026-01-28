Ny seger för Mora mot SSK

Mora har haft det lätt mot SSK i hockeyallsvenskan. Och på onsdagen vann Mora på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Scaniarinken. Det var Moras sjunde raka seger mot SSK.

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Mora tog ledningen först efter 35 sekunder i tredje perioden genom Marcus Karlström med assist av Hampus Larsson och Brayden Tracey. Viktor Liljegren stod för målet när SSK kvitterade till 1–1 med 37 sekunder kvar att spela efter förarbete av Daniel Norbe och Patrik Zackrisson.

I straffläggningen var det Mora som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Marcus Karlström för.

SSK har tre vinster och två förluster och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad.

Det här betyder att SSK ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Mora på sjunde plats.

Nästa motstånd för SSK är Nybro. Mora tar sig an Björklöven borta. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 19.00.

SSK–Mora 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Tredje perioden: 0–1 (40.35) Marcus Karlström (Hampus Larsson, Brayden Tracey), 1–1 (59.23) Viktor Liljegren (Daniel Norbe, Patrik Zackrisson).

Straffar: 1–2 (65.00) Marcus Karlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-1-1

Mora: 2-1-2

Nästa match:

SSK: Nybro Vikings IF, borta, 30 januari 19.00

Mora: IF Björklöven, borta, 30 januari 19.00