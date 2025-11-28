Ny seger för Mora mot drömmotståndet

Mora-seger med 3–2 mot SSK

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Georg Weigelt matchvinnare för Mora

Mora fortsätter att vinna mot SSK i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade Mora på nytt – den här gången med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1) hemma i Wibe Arena. Det var Moras femte raka seger mot SSK.

I och med detta har Mora fyra raka segrar i hockeyallsvenskan.

AIK nästa för Mora

Ethan De Jong gjorde 1–0 till Mora efter bara 1.27 framspelad av Kristoffer Gunnarsson och Connor Maceachern.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 2.22 gjorde Hampus Larsson mål på pass av Jesper Norbäck och Joel Olerot.

Efter 6.16 i andra perioden nätade Måns Lindbäck på pass av Roope Laavainen och Filip Engarås och reducerade åt SSK.

Moras Georg Weigelt gjorde 3–1 efter 6.49 framspelad av Hampus Larsson och Jesper Norbäck.

SSK reducerade till 3–2 med 1.59 kvar att spela återigen genom Måns Lindbäck efter förarbete från Sebastian Dyk och Roope Laavainen. Mer än så blev det dock inte för SSK.

Det här var Moras femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK:s sjunde uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Mora är AIK. SSK tar sig an Nybro borta. Båda matcherna spelas onsdag 3 december 19.00.

Mora–SSK 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (1.27) Ethan De Jong (Kristoffer Gunnarsson, Connor Maceachern), 2–0 (2.22) Hampus Larsson (Jesper Norbäck, Joel Olerot).

Andra perioden: 2–1 (26.16) Måns Lindbäck (Roope Laavainen, Filip Engarås), 3–1 (26.49) Georg Weigelt (Hampus Larsson, Jesper Norbäck).

Tredje perioden: 3–2 (58.01) Måns Lindbäck (Sebastian Dyk, Roope Laavainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

SSK: 2-0-3

Nästa match:

Mora: AIK, borta, 3 december

SSK: Nybro Vikings IF, borta, 3 december