Ny seger för Montreal – leder nu med 3-2

Montreal har tagit ett grepp mot Tampa Bay i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter seger på bortaplan med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0). Montreal behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Tampa Bay–Montreal – mål för mål

Montreal började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.00 slog Brendan Gallagher till efter förarbete av Alex Newhook.

Tampa Bay kvitterade till 1–1 genom Dominic James assisterad av Gage Goncalves och Yanni Gourde i andra perioden.

Efter 7.00 gjorde Montreal 1–2 genom Kirby Dach på pass av Zachary Bolduc och Kaiden Guhle.

Tampa Bay kvitterade till 2–2 genom Jake Guentzel med 2.37 kvar att spela av perioden.

Efter 1.06 i tredje perioden tog Montreal ledningen genom Alexandre Texier assisterad av Lane Hutson och Nick Suzuki. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Nästa match spelas på lördag 01.00.

Tampa Bay–Montreal 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 0–1 (3.00) Brendan Gallagher (Alex Newhook).

Andra perioden: 1–1 (26.49) Dominic James (Gage Goncalves, Yanni Gourde), 1–2 (27.00) Kirby Dach (Zachary Bolduc, Kaiden Guhle), 2–2 (37.23) Jake Guentzel.

Tredje perioden: 2–3 (41.06) Alexandre Texier (Lane Hutson, Nick Suzuki).

Utvisningar, Tampa Bay: 3×2 min. Montreal: 4×2 min.

Ställning i serien: Tampa Bay–Montreal 2–3 (bäst av 7)

Nästa match:

2 maj, 01.00, Montreal–Tampa Bay