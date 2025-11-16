Ny seger för Minnesota mot drömmotståndet

Minnesota-seger med 2–0 mot Anaheim Ducks

Marcus Johansson avgjorde för Minnesota

Tredje förlusten i följd för Anaheim Ducks

Minnesota har haft det lätt mot Anaheim Ducks i NHL. Och på söndagen vann Minnesota på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) hemma i Xcel Energy Center. Det var Minnesotas sjätte raka seger mot Anaheim Ducks.

Minnesota–Anaheim Ducks – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Marcus Johansson gjorde 1–0 till Minnesota 0.52 in i andra perioden på pass av Matt Boldy och Ryan Hartman. Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 50 sekunder kvar att spela genom Matt Boldy framspelad av Jake Middleton och Joel Eriksson Ek. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Minnesota har tre segrar och två förluster och 13–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har två vinster och tre förluster och 12–16 i målskillnad.

Anaheim Ducks spelar hemma mot Utah Mammoth tisdag 18 november 04.00.

Minnesota–Anaheim Ducks 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Andra perioden: 1–0 (20.52) Marcus Johansson (Matt Boldy, Ryan Hartman).

Tredje perioden: 2–0 (59.10) Matt Boldy (Jake Middleton, Joel Eriksson Ek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Anaheim Ducks: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: Vegas Golden Knights, hemma, 17 november

Anaheim Ducks: Utah Mammoth, hemma, 18 november