Ny seger för Mariestad mot Grums

Jeremias Lindewall avgjorde för Mariestad

Grums är lite av ett drömmotstånd för Mariestad. På tisdagen vann Mariestad på nytt – den här gången borta i Billerudhallen. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–4 (2–1, 2–3, 1–0). Det var Mariestads femte raka seger mot Grums.

– Otroligt rolig inramning och ett otroligt hästjobb av alla ideella krafter vi har. Surt med förlust men jag tror publiken kommer hitta tillbaka till Billerudhallen, och vi kommer vinna nästa hockeymatch, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Det här innebär att Mariestad nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.

Grums–Mariestad – mål för mål

Mariestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Anton Blomberg och Gustav Norén innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom Alexander Henningsson.

I andra perioden var det i stället Grums som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

7.37 in i tredje perioden fick Jeremias Lindewall utdelning på pass av Karl Umegård och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–5.

Jeremias Lindewall och Karl Umegård gjorde båda ett mål och fyra assist för Mariestad. Grums Joel Nyman gjorde tre mål för Grums och Sebastian Lövgren hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Mariestad nu ligger på nionde plats i tabellen. Grums är på 19:e plats.

När lagen möttes på söndagen vann Mariestad med 4–1.

Lördag 3 januari 16.00 spelar Grums hemma mot Tyringe. Mariestad möter Tyringe hemma i Mariehus Arena söndag 4 januari 16.00.

Grums–Mariestad 4–5 (1–2, 3–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (9.30) Anton Blomberg (Jeremias Lindewall, Karl Umegård), 0–2 (12.32) Gustav Norén (Jeremias Lindewall, Karl Umegård), 1–2 (14.29) Alexander Henningsson (Philip Gustafsson).

Andra perioden: 2–2 (20.31) Joel Nyman (Erik Röhr, Sebastian Lövgren), 3–2 (27.31) Joel Nyman (Sebastian Lövgren), 4–2 (28.59) Joel Nyman (Sebastian Lövgren, Oliver Marcelius), 4–3 (35.14) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Linus Lööf), 4–4 (37.42) Max Wennlund (Karl Umegård, Jeremias Lindewall).

Tredje perioden: 4–5 (47.37) Jeremias Lindewall (Karl Umegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Grums: Tyringe SoSS, hemma, 3 januari 16.00

Mariestad: Tyringe SoSS, hemma, 4 januari 16.00