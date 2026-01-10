Ny seger för Mariestad mot favoritmotståndet

Mariestad vann med 6–3 mot Vänersborg

Mariestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alfred Ahlgren matchvinnare för Mariestad

Vänersborg har varit lite av ett drömmotstånd för Mariestad. På lördagen tog Mariestad ännu en seger hemma mot Vänersborg. Matchen i U20 juniorettan syd herr slutade 6–3 (0–2, 4–0, 2–1). Det var Mariestads sjätte raka seger mot just Vänersborg.

Segern var Mariestads sjätte på de senaste sju matcherna.

Mölndal Hockey U20 nästa för Mariestad

Vänersborg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.37 slog Alex Bergström till efter förarbete från Teodor Ohlsson och William Erlandsson. 0–2 kom efter 6.58 genom Oliver Wolrath.

Mariestad gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 4–2.

Efter 7.31 i tredje perioden ökade Mariestad på till 5–2 på nytt genom Helmer Wallqvist.

Vänersborg reducerade dock till 5–3 genom Oliver Wolrath efter 10.46 av perioden.

Mariestad kunde dock avgöra till 6–3 med 60 sekunder kvar av matchen genom Lukas Ottosson.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Mariestad och Vänersborg den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mariestads BoIS HC vunnit.

Mariestad tar sig an Mölndal Hockey U20 i nästa match borta onsdag 14 januari 19.30. Vänersborg möter Alvesta hemma tisdag 13 januari 19.30.

Mariestad–Vänersborg 6–3 (0–2, 4–0, 2–1)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (3.37) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, William Erlandsson), 0–2 (6.58) Oliver Wolrath.

Andra perioden: 1–2 (23.44) Ville Gustafsson (Amandus Alt Almqvist), 2–2 (31.28) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Hannes Olofsson), 3–2 (35.02) Alfred Ahlgren (Hannes Olofsson), 4–2 (39.37) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Leo Wallin).

Tredje perioden: 5–2 (47.31) Helmer Wallqvist (Amandus Alt Almqvist, Vilgot Andersson), 5–3 (50.46) Oliver Wolrath (Melker Flood, William Andersson), 6–3 (60.00) Lukas Ottosson (Leo Wallin, Alfred Ahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Vänersborg: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: IF Mölndal Hockey, borta, 14 januari 19.30

Vänersborg: Alvesta SK, hemma, 13 januari 19.30